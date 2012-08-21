نقدهای نمایندگان کردستان در مجلس باید مبتنی بر واقعیت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان گفت: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی وظیفه دارند که مشکلات و نارسایی ها را بیان کنند ولی آنها باید انتقادات خود را بر پایه و اساس واقعیت ها مطرح و اعلام کنند.

وی با اشاره به نقدهای صورت گرفته از سوی شماری از نمایندگان مردم استان کردستان در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت ورزش در استان گفت: نمایندگان مردم باید با مطالعه و بررسی تمامی جوانب صحبت کنند که مطرح کردن مواردی در این جلسه نگران کننده بود.

استاندار کردستان در ادامه عنوان کرد: باید نمایندگان مردم نقد منصفانه داشته باشند چرا که ارتقای سرانه ورزشی استان از 18 سانتی‌متر به بیش از 40 سانتی‌متر و فعالیت های اخیر در عرصه های عمران و آبادانی و توسعه فضا های ورزشی در طول دولت نهم و دهم خود حرکتی بزرگ در این حوزه بوده و برای ادامه روند نیاز به همدلی و هماهنگی همه مدیران و نمایندگان وجود دارد.

وی با اشاره به انتقادهای صورت گرفته در خصوص تغییر مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان یادآور شد: این آقایان خود بانی اصلی برکناری فرهاد عبدالهی از این سمت هستند و هر شش نفر نامه ای را امضا کرده و خواستار تغییر مدیرکل ورزش و جوانان استان شدند و ما هم بر همین اساس با وزارت ورزش و جوانان مکاتبه کرده و خواستار معرفی آقای تیشه گران شدیم.

شهبازی با اشاره به لزوم تلاش جدی تر برای افزایش اعتبارات استان کردستان در حوزه های مختلف به ویژه ورزش افزود: برای رفع مشکلات حوزه ورزش استان باید اعتبار بگیریم و اگر نمایندگان مردم در مجلس قصد کمک دارند باید با توان بیشتر و با جدیت اعتباراتی از تهران جذب کنند تا مشکلات استان کاهش یابد.

در ابتدای این مراسم فرهاد عبدالهی مدیرکل سابق ورزش و جوانان کردستان در گزارشی کوتاه و مختصر از عملکرد دو ساله خود در اداره ورزش و جوانان کردستان دفاع کرد.

در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات فرهاد عبدالهی، مهران تیشه گران به عنوان مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان معرفی شد.