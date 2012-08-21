آخرین وضعیت امنیتی سوریه/ اعتراف العربیه به شکست افراد مسلح در درعا

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه در خبری فوری گزارش داد نیروهای مسلح سوریه در یک عملیات گسترده و ضربتی در محله سیف الدوله حلب، یکی از سرکردگان گروههای تروریستی مسلح را به هلاکت رساندند، در این عملیات همچنین شماری از تروریستهای مزدور کشته شدند.

واحدهایی از ارتش سوریه، یک گروه تروریستی را که از حومه حلب برای یاری تروریستها می آمدند در کمین گرفتار کردند و اعضای آن را به هلاکت رساندند و خودروهایی آنها را که برخی به تیربار مجهز بود، منهدم کردند.



اعتراف رسانه رسمی عربستان به شکست تروریستها در درعا

خبر دیگر اینکه العربیه رسانه وابسته به آل سعود به شکست گروههای مسلح موسوم به "ارتش آزاد" در درعا اعتراف و اعلام کرد ارتش آزاد بیشتر مواضع خود را در منطقه الحراک از دست داد و متحمل شکست شد.



این رسانه حامی گروههای برهم زننده امنیت و آرامش ملت سوریه با ابراز نگرانی اعلام کرد ارتش آزاد با کمبود مهمات روبرو شده است.



العربیه در خبری فوری برای بازگرداندن روحیه به گروههای مسلح شکست خورده مدعی شد ارتش آزاد بر هفتاد درصد شهر حلب مسلط شده است، این رسانه که از حامیان اصلی گروههای مسلح برهم زننده آرامش و امنیت مردم سوریه است، گزارش داد ارتش آزاد اعلام کرد ما بر هفتاد درصد شهر حلب سیطره یافته ایم.



این گروه مسلح مورد حمایت محور عربی، غربی ترکی ضد سوری از درگیریهای شدید با ارتش سوریه در بیشتر محله های حلب خبر داد.



العربیه با به کار بردن واژه انقلابیون برای گروههای مسلح برهم زننده امنیت و آرامش مردم سوریه گزارش داد ارتش آزاد اعلام کرد "ارتش سوریه برای قطع خطوط امداد انقلابیون در حلب تلاش می کند"



کشته شدن سرکرده تروریستها در حماه

عملیات ارتش سوریه در حماه با موفقیت دیگری همراه شد، تلویزیون سوریه در این باره گزارش داد نیروهای مسلح در یک عملیات مهم در منطقه مورک در حومه حماه، توانستند مصطفی الشاوردی سرکرده یک گروه مسلح تروریستی را کشته و دیگر اعضای گروه را دستگیر کنند



ضربات کوبنده ارتش به مزدوران محور ضد سوری در حلب

تلویزیون سوریه گزارش داد گزارش داد نیروهای مسلح ضربات کوبنده ای به تروریستهای مزدور در برخی محله های حلب وارد کردند و دهها تروریست را به هلاکت رساندند، برخی از تروریستها سلاحهای خود را بر زمین گذاشته و خود را تسلیم کردند.



خبر دیگر اینکه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به خبرنگار شبکه الاخبار در مسکو گفت روسیه از راه حل سیاسی بحران سوریه و تحقق آشتی ملی حمایت می کند.



تکذیب ادعای رسانه های طرفدار ریخته شدن خون مردم سوریه در استان الحسکه

از سوی دیگر تلویزیون سوریه گزارش داد استاندار الحسکه گفت ادعای رسانه های طرفدار ریخته شدن خون مردم سوریه مبنی بر مسموم شدن آب شرب در این استان، بی پایه و اساس بوده و در چارچوب جنگ روانی شکست خورده علیه ملت سوریه قرار دارد.