بارش باران و کاهش نسبی دما در نیمه شمالی کشور

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه در استانهای، گیلان و مازندران و سپس در پنج شنبه در استانهای گلستان و خراسان شمالی بارش باران از شدت بیشتری برخوردار است. از این رو آب گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه ها در این مناطق پیش بینی می شود.

به گفته وی، طی این مدت دریای خزر نیز مواج و توفانی است.

امیدوار اظهار داشت: به سبب افزایش سرعت وزش باد در شرق کشور طی روزهای سه شنبه تا جمعه، توفان شن و خاک در شمال سیستان و بلوچستان و جنوب خراسان جنوبی سبب کاهش دید افقی و کیفیت هوا می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: طی روزهای چهارشنبه تا جمعه بادوگردوخاک به تناوب دراستانهای استانهای ایلام، خوزستان، بوشهر و جنوب کرمانشاه نیز دور از انتظار نیست.

وی افزود: به سبب افزایش باد بر روی مرزهای شرقی کشور طوفان شن و خاک، شرق خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان از امروز تا جمعه رخ خواهد داد.