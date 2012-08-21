روند اخذ پروانه ساخت و ساز خارج از محدوده شهرها و روستاها اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن واحدی گفت: برای گرفتن این پروانه در مواردی به جز ساخت شهرک بایستی حریم راه، دریا، رودخانه، جنگل، دریاچه، تالاب، قنات، مسیل ها و خطوط و پایه های انتقال نیروی برق رعایت شود.

وی ادامه داد: خطوط، پایه ها و تاسیسات مخابراتی، پل ها و تونل های واقع در مسیر راه ها و تاسیسات عمرانی، لوله های انتقال نفت و گاز، سدها، کانال ها و شبکه های آبیاری و خطوط و لوله های آبرسانی از دیگر مواردی هستند که رعایت حریم شان ضروری است.

وی افزود: رعایت حریم نسبت به تاسیسات نظامی، انتظامی، امنیتی و مرزی، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، سیل بندها و سایر تاسیسات عمومی، عمرانی و ابنیه تاریخی نیز الزامی است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی تاکید کرد: برای اخذ مجوز یاد شده رعایت تمامی ضوابط مقرر شده از سوی مراجع ذی صلاح در خصوص نکات بهداشتی و زیست محیطی الزامی است.

وی با بیان اینکه حداقل75 درصد از مساحت زمین بایستی به صورت فضای باز باشد، اضافه کرد: در صورتی که ساختمانی بیش از یک طبقه باشد مساحت زیربنای ساختمان نباید از 50 درصد مساحت زمین تجاوز کند.

واحدی ارائه طرحی مورد تصویب مراجع ذی صلاح را از دیگر الزامات ایجاد ساختمان و تاسیسات در خارج از محدوه قانونی شهرها عنوان و اضافه کرد: در مواردی که مرجعی متخصص برای تصویب طرح وجود نداشته باشد، استانداری تصمیم گیرنده خواهد بود.

مدیر کل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی درباره ضوابط احداث شهرک ها نیز گفت: دریافت گواهی از ادارات جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، تعاون و امور روستاهای محلی مبنی بر بلامانع بودن استفاده از زمین در کنار گواهی شرکت های آب و برق منطقه ای در خصوص وجود و یا امکان فراهم کردن آب و برق مورد نیاز شهرک الزامی است.

به گفته وی ارائه سند مالکیت، نامه متقاضی، تعیین و معرفی مهندس مشاور شهرسازی و معماری مجاز، مسوول تهیه طرح و نظارت ساختمان شهرک و نیز رعایت ضوابط اداره راه و شهرسازی در رابطه با ساخت شهرک الزامی است.

وی بیان کرد: بایستی حداقل 30 درصد از مساحت زمین برای معابرعمومی، فضای سبز، میادین، تاسیات عمومی و تجهیزات شهری غیرقابل تملک خصوصی اختصاص یابد.

وی تصریح کرد: طرح های توسعه عمران خارج از حریم شهرها پس از طی مراحل قانونی باید در کار گروه امور زیربنایی استان مصوب و پروانه ساخت آن از سوی متولیان صادر شود.