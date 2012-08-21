اهدای یک میلیارد ریال کمک نقدی کارکنان ارتش به زلزله زدگان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی نیروی زمینی ارتش، این مبلغ اهدایی توسط حجت الاسلام سید محمدعلی آل هاشم، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در دیدار با آیت الله شبستری، نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز تقدیم شد.

در این دیدار همچنین حجت الاسلام آل هاشم با ارائه گزارشی از فعالیت های امداد رسانی یگانهای مختلف ارتش به مردم مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی گفت: یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار سپاه پاسداران، بسیج مردمی و سایر نیروهای نظامی و انتظامی از همان نخستین دقایق سانحه در مناطق زلزله زده استان حضور پیدا کرده و در انجام آواربرداری و امدادرسانی به مردم نقش مهمی برعهده داشتند.

وی در ادامه با اشاره به امدادرسانی به موقع هوانیروز در ارسال کمکهای اولیه و دارو به روستاهای صعب العبور، حضور یگانهای مخابراتی لشگر 21 حمزه سیدالشهدا (ع) آذربایجان در منطقه و برقراری ارتباط بی سیم مناطق اهر، ورزقان و هریس با تبریز، امدادرسانی مناسب تیم های پزشکی و پرستاری نیروی زمینی ارتش، استقرار تانکرهای آب آشامیدنی و دستگاه های مجهز پخت نان (تکنوپخت)، اعزام وسایل و تجهیزات سنگین ازجمله لودر و بولدوزر توسط یگانهای مهندسی لشگر 21، ارسال کمکهای نقدی و غیر نقدی کارکنان غیور ارتش از جمله اهدای مبلغ 200 میلیون ریال توسط آزادگان سرافراز نیروی هوایی ارتش و ... بخشی از فعالیت های ارتش در کمک رسانی به مردم زلزله زده استان آذربایجان شرقی می باشد.

حجت الاسلام آل هاشم همچنین با قدردانی از همراهی، همدلی و کمک رسانی همه جانبه مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی و تمامی دستگاه ها و نهادها در این سانحه؛گفت: حضور پربرکت مقام معظم رهبری در مناطق زلزله زده نیز در کاهش آلام مردم آسیب دیده و بازگشت آرامش به چهره آنان بسیار تاثیرگذار بود.

گفتنی است، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش پس از دیدار با آیت الله شبستری با حضور در منطقه زلزله زده ورزقان ضمن دیدار و گفتگو با مردم این منطقه از نزدیک در جریان مشکلات و نارسائی های موجود در مناطق آسیب دیده قرار گرفت.



وی دراین دیدار صمیمانه ضمن ابراز همدردی با مردم مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی، اظهار امیدواری کرد: با همت مضاعف تمامی دستگاه های مسئول، کار بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده در کمترین زمان ممکن به پایان برسد.

شایان ذکر است، در بازدید رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش از مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی، امیر سرتیپ دوم ستاد میربیرنگ، فرمانده لشگر 21 حمزه سیدالشهدا (ع) آذربایجان و تعداد دیگری از فرماندهان و مسئولان یگانهای سرزمینی آجا در این استان حضور داشتند.