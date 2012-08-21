پنج فضای جدید به فضاهای آموزشی بویراحمد اضافه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دیودیده بعدازظهر سه شنبه درنشست شورای آموزش وپرورش شهرستان بویراحمد گفت: این فضاها برای دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه احداث شده اند که در هفته دولت به بهره برداری می رسند.
وی بیان کرد: هم اکنون ساخت پنج باب نمازخانه، هفت سالن ورزشی و یک باب استخر شنا نیز در دست اجراست.
دیودیده اظهار داشت: در سال جاری 20 میلیارد تومان اعتبارات استانی برای نوسازی مدارس در این استان تخصیص یافته است.
وی عنوان کرد: تکمیل پروژه های نیمه تمام آموزشی، ورزشی و فرهنگی در اولویت برنامه های اداره کل نوسازی مدارس استان است.
رئیس آموزش و پرورش بویراحمد نیز در این نشست گفت: برای پرکردن اوقات فراغت همراه با اشتغال دانش آموزان، 12 کارگاه تولید لباس با شرکت 250 دانش آموز در یاسوج راه اندازی شد.
عظیم صالح پور افزود: این تعداد برای 20 هزار دانش آموز دختر لباس مدرسه ای تهیه می کنند.
وی بیان کرد: کارگاه تولیدی لباس پسرانه نیز در دبیرستان شهید بهشتی یاسوج فعالیت خود را آغاز کرده است.
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