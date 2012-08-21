پنج فضای جدید به فضاهای آموزشی بویراحمد اضافه می شود

یاسوج - خبرگزاری مهر:‌ مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد گفت: تا 15 شهریورماه جاری، پنج فضای جدید به فضاهای آموزشی شهرستان بویراحمد اضافه می شود.