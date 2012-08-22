  1. ورزش
۱ شهریور ۱۳۹۱، ۸:۱۶

اخبار باشگاه ذوب‌آهن/

وضعیت مبهم حدادی‌فر به خاطر دو روز/ صلصلالی بازی با تراکتور را از دست داد

هافبک تیم فوتبال ذوب‌آهن تنها به خاطر دو روز زمان باقی مانده از دوران سربازی، شاید نتواند تیمش را در بازی با تراکتورسازی همراهی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حدادی‌فر که دوران سربازی‌‎اش بصورت رسمی روز پنجم شهریورماه به پایان می‌رسد، در صورت دریافت نکردن مجوزهای لازم، نمی‌تواند برای ذوب‌آهن در دیدار هفته پنجم برابر تراکتورسازی تبریز که روز سوم شهریورماه در اصفهان برگزار می‌شود، به میدان برود.

البته مسئولان باشگاه ذوب‌آهن اصفهان پیگیر وضعیت این هافبک که پیشینه حضور در تیم ملی ایران را دارند، هستند اما ممکن است او به خاطر همین دو روز فرصت حضور در این بازی حساس را از دست بدهد.

برپایه این گزارش، محمد صلصالی کاپیتان تیم فوتبال ذوب‌آهن هم به دلیل مصدومیت از ناحیه مینیسک پا، پس از غیبت در بازی با گهر دورود، دیدار این تیم برابر تراکتورسازی را هم از دست داد.

با این شرایط رسول کربکندی که تیمش در 5 هفته نخست لیگ برتر، 5 شکست را در کارنامه‌اش ثبت کرده و قعرنشین مسابقات است، کار سخت‌تری را برابر تیم تراکتورسازی پیش رو دارد.

