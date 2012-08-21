٤١ غرفه در "نمایشگاه دولت مهر" به بخش صنعت، معدن و تجارت زنجان اختصاص دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قربانلو روز سه شنبه میزان فضای اختصاص یافته به بخش صنعت،معدن و تجارت را در نمایشگاه دولت مهر ١١٨٤ متر مربع اعلام کرد و افزود: این میزان ١٠ درصد کل فضای نمایشگاهی است.

وی یادآورشد: حضور پنج سازمان و اداره دولتی و پنج مجموعه مردم نهاد به همراه ٣١ واحد صنعتی و معدنی و شرکتهای ارائه دهنده خدمات تجاری ،مجموعه ای است که به بخش صنعت،معدن و تجارت اختصاص یافته است.

قربانلو با دعوت از متخصصین و صاحبنظران حوزه تولید برای بازدید از این نمایشگاه افزود : کلیه غرفه های این حوزه در سالن شماره ٣نمایشگاه کاسبین مستقر شده اند .

وی افزود: به منظور حضور منسجم و هماهنگ تولیدکنندگان در نمایشگاه دولت مهر جلسات متعددی با ستاد اجرائی نمایشگاه مستقر در استانداری و همچنین شورای هم خانواده صنعت،معدن و تجارت استان برگزار شده است.

دبیر بخش صنعت ،معدن و تجارت در خصوص برنامه های این بخش در نمایشگاه دولت مهر گفت: با توجه به نامگذاری روزاول نمایشگاه به نام روز تولید ملی ،برگزاری پنل های تخصصی با حضور کارشناسان و اساتید دانشگاه ،برگزاری کارگاههای آموزشی و برگزاری مسابقات در بین بازدید کنندگان و اهداء جوائز نفیس به برندگان در غرفه های بخش صنعت،معدن و تجارت خواهد بود.

قربانلو افزود: نمایشگاه دولت مهر فرصت مغتنم و مناسبی برای آشنائی مردم شریف استان با خدمتگزاران خود در سازمانها و دستگاههای دولتی است.

وی افزود: بخش صنعت،معدن و تجارت استان نیز با حضور در این نمایشکاه ضمن ارائه خدمات صورت گرفته آماده پاسخگوئی به سؤالات مردم شریف استان می باشد .



