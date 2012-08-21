تامین اعتبار طرح مبارزه با انگل های دام در خراسان رضوی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره مبارزه با بیماری های دامی دامپزشکی خراسان رضوی بر لزوم تامین اعتبارات ویژه برای اجرای طرح های جامع در حوزه مبارزه با انگل های خارجی دام ها تاکید کرد.

محسن عابدزاده اظهار داشت: با توجه به اهمیت مبارزه با انگل های خارجی دام، چنانچه اعتبارات مناسبی از سوی مدیریت بحران استانداری در این زمینه تخصیص یابد می توان زمینه پیش گیری از وقوع بیماری های انگلی و بیماری هایی که از طریق کنه ها به انسان منتقل می شوند از جمله تب خونریزی دهنده کریمه-کنگو را به میزان زیادی کاهش داد.

وی افزود: با توجه به ضرورت پوشش همه جانبه دام های استان علیه بیماری های انگلی و طبق برنامه مدون مبارزه با بیماری های دامی اعلام شده به شبکه های دامپزشکی، پیش بینی می کنیم تا پایان سال بیش از 4 میلیون راس دام سبک، 180 هزار راس دام سنگین و بیش از 15میلیون متر مربع جایگاه نگهداری دام تحت پوشش عملیات سمپاشی قرار گیرد.

تعویض 140هزار کنتور مشترکین آب شرب روستایی در خراسان رضوی

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی خراسان رضوی ازتعویض بیش از 140هزار کنتور معیوب مشترکین روستایی استان تاکنون خبرداد.

محمد دانشگر با اعلام این خبر درآستانه هفته دولت اظهارکرد: تعویض این کنتورها در راستای سیاست های وزارت نیرو و با هدف کاهش هدر رفت آب شرب در مناطق روستایی انجام گرفته است.

وی اظهارداشت: با تعویض این تعداد کنتور در سال گذشته، حدود 30 درصد کنتورهای آب شرب مشترکین روستایی خراسان رضوی تعویض شده است.

مراسم دومین سالگرد شهید حسین غفاری برگزار خواهد شد

همزمان با هفته دولت، مراسم دومین سالگرد شهادت شهید حسین غفاری فرزند معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی برگزار می شود.

این مراسم روز پنج شنبه 2 شهریور ماه در محل حسینیه امام خمینی (ره) واقع در میدان امام خمینی (ره) همزمان با نماز مغرب و عشا برپا می شود.

ستاد برگزاری مراسم در اطلاعیه ای از عموم مردم برای حضور در مراسم گرامیداشت این شهید عالی مقام، شهدای دولت و سایر شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی دعوت به عمل آورده است.

راهکارهای تسریع در ایجاد شرکت حمل و نقل خواف بررسی شد

راهکارهای توسعه تسهیلات حمل و نقل در نشست مشترک شرکت همیار راه نگین و شهرداری خواف، بررسی شد.

ناصر مقدم مدیر شرکت همیار راه نگین خراسان وابسته به این سازمان گفت: در این نشست چگونگی استفاده از سامانه های الکترونیکی در پایانه ها و کاهش زمان سفر، ایجاد امکانات و تسهیلات به منظور آسان سازی تردد کامیون ها و توسعه حمل و نقل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: ارائه گزارش فعالیت های انجام شده از سوی شرکت همیارراه نگین خراسان، وضعیت حمل و نقل در شهرستان خواف، پیشرفت های صورت گرفته در رابطه با تسهیلات حمل و نقل جاده ای و ترانزیتی در کشور و فعالیت های مشترک سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی و شهرداری خواف در راستای توسعه امور از دیگر موارد مطروحه در این نشست بود.

افزایش تقاضا عامل افزایش قیمت میوه در شهریور ماه

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی مشهد گفت: قیمت میوه در شهریور ماه به علت بالا رفتن میزان تقاضا افزایش می‌یابد.

حسین مصدق اظهار داشت: قیمت میوه در ایام پایانی ماه رمضان و تعطیلات عید فطر حدود 30 درصد افزایش پیدا کرد و پیش‌بینی می‌شود این افزایش قیمت در ماه پایانی فصل تابستان نیز ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: با وجود اینکه موج جدیدی از زائران در شهریور وارد مشهد می‌شوند و این امر در بالا رفتن تقاضا برای میوه بسیار تاثیرگزار است، در حال حاضر هیچگونه کمبودی در بازار مشاهده نمی‌شود.