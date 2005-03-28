حق مالكيت معنوي شأن انساني را در نظر گرفته است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" دكتر محمد حبيبي عضو شوراي حقوق بشر دانشگاه مفيد در كنفرانس بين المللي اخلاق زيستي در مورد حق مالكيت معنوي فناوري زيستي از دو منظر حقوقي و اخلاقي صحبت كرد .

وي حق مالكيت معنوي فناوري را از منظر حقوقي بسيار متنوع دانست و گفت : ما در كدام نظام حقوقي مي توانيم به حق مالكيت معنوي فناوري بپردازيم ؟ اما در دانش اخلاق زيستي اين موضوع از لحاظ متدولوژي بسيار گسترده است .

دكتر حبيبي تلاش هاي اخير يونسكو در اخلاق زيستي را در راستاي تحقق حق مالكيت معنوي اخلاق زيستي و مهندسي ژنتيك مهم ارزيابي كرد و افزود : وقتي تعامل بين حق مالكيت معنوي و اخلاق زيستي برقرار مي كنيم يك ارتباط منسجمي بين اين دو قرار دارد ، در نظام هاي حق مالكيت معنوي ، مكانيسم هاي پيچيده نهفته است .

وي بر كرامت انساني در مالكيت معنوي تأكيد كرد و گفت : كرامات انساني داراي تاريخ گسترده اي است . در حق كرامت انساني به مخترع اين حق داده مي شود تا باتوجه به علمكردش به نتايج مطلوبي برسد و بتواند از سوء استفاده جلوگيري كند . در مالكيت معنوي اين اجازه داده شده تا بر اساس شأن انساني و اخلاقي مخترع بتواند به انديشه هايي نويني برسد . كرامت انساني در دنياي واقعي درك حقوق كلي است .

دكتر حبيبي فناوري زيستي و كرامات انساني را يك ارتباط دو سويه توصيف كرد و گفت : با تحقق فناوري حق مالكيت معنوي، نه تنها كرامت انساني حفظ مي شود بلكه نگراني هاي حق سلبي را مرتفع مي كند . در اين شرايط مخترع ابزارهاي قانوني دارد تا بر اساس اصولي اخلاقي، اختراعش را به ثمر رساند .