دادگاه نمادین محاکمه پادشاه بحرین مقابل سفارت بحرین در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از دانشجویان دانشگاههای تهران، در اعتراض به بازگشت سفیر رژیم آل خلیفه به تهران و به شهادت رساندن نوجوان 16 ساله بحرینی دادگاه نمادین محاکمه پادشاه این کشور را در مقابل سفارت بحرین برگزار خواهند کرد.

اتحادیه بین المللی امت واحده در نامه ای به سعد بن راشد الدوسری نماینده خاندان آل خلیفه در تهران از وی خواسته است در صورت تمایل برای دفاع از پادشاه برابر متن دادخواست و شاکیان مردمی در بحرین در این دادگاه حاضر شود.

همچنین این تشکل دانشجویی در بخشی از نامه خود به نماینده دولت بحرین تاکید کرده است: در صورت عدم حضور شما، این دادگاه مردمی راسا اقدام به انتخاب وکیل تسخیری برای حمد بن عیسی آل خلیفه خواهد کرد.

گفتنی است در این مراسم، دادخواست این محاکمه توسط یکی از جوانان بحرینی قرائت خواهد شد و متن حقوقی مبتنی بر قوانین بین المللی سند محاکمه پادشاه بحرین خواهد بود.