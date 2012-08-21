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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۲۵

در استان مرکزی

هزینه بزرگداشت روز پزشک به زلزله زدگان اهدا شد

هزینه بزرگداشت روز پزشک به زلزله زدگان اهدا شد

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس نظام پزشکی استان مرکزی گفت: هزینه بزرگداشت روز پزشک در استان مرکزی به زلزله زدگان آذربایجانی اهدا شد.

دکتر حسن طاهری با اعلام این خبر در گتگو با خبرنگار مهر افزود: هر ساله در روز یکم شهریور و روز پزشک مراسم بزرگداشتی به این بهانه برگزار و از پزشکان استان تقدیر می شد که این مراسم امسال با پیشنهاد انسان دوستانه پزشکان استان برگزار نخواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به وقوع زلزله ویرانگر در آذربایجان شرقی تصمیم برآن شد تا هزینه مراسم بزرگداشت روز پزشک امسال به زلزله زدگان اهدا شود.

رئیس نظام پزشکی استان مرکزی رقم اهدایی نظام پزشکی استان مرکزی به زلزله زدگان را حدود 200 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این مبلغ از سوی اغلب پزشکان متخصص و عمومی استان مرکزی اهدا شده است.

کد مطلب 1677583

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