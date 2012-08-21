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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۱۹

طاهرخانی:

یادواره شهدای کارمند در هفته دولت برگزار می شود

یادواره شهدای کارمند در هفته دولت برگزار می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین، از برگزاری یادواره شهدای کارمند در هفته دولت امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طاهرخانی ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی بزرگداشت هفته دولت که در محل استانداری برگزار شد اظهارداشت: امسال به مناسبت پاسداشت شهادت شهید رجایی و هفته دولت یادواره شهدای کارمند در روز یکشنبه پنجم شهریور ماه برگزار خواهد شد.
 
وی افزود: همچنین به مناسبت هفته دولت امسال استاندار به همراه مدیران دستگاههای اجرایی به دیدار آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین خواهند رفت.
 
طاهرخانی با بیان اینکه در ایام هفته دولت دیدار با خانواده های معظم شهدا کارمند توسط استاندار صورت می گیرد تصریح کرد: همچنین در این ایام گلباران مزار شهدا توسط استاندار و مسئولان دستگاههای اجرایی نیز انجام خواهد شد.
 
وی خطاب به فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی استان تاکید کرد: به عنوان سربازان نظام باید نسبت به ارائه عملکرد دقیق دولت به مردم از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.
 
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین با بیان اینکه شخصیت و تفکر شهید رجایی باید مورد توجه دقیق قرار گیرد بیان کرد: باید برای ترویج تفکر شهید رجایی گام برداریم تا همواره تفکر و اندیشه شهید رجایی زنده نگهداشته شود.
 
کد مطلب 1677586

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