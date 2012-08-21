تاکید مجدد مسکو بر حل سیاسی بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به خبرنگار شبکه الاخبار در مسکو گفت روسیه از راه حل سیاسی بحران سوریه حمایت می کند.



بر اساس این گزارش، لاوروف همچنین خواستار حل مشکلات سوریه از راه گفتگو شد و بر حمایت روسیه از تحقق آشتی ملی در سوریه تاکید کرد.



روسیه بارها مخالفت خود را با هرگونه ماجراجویی نظامی آمریکا و متحدانش در سوریه اعلام کرده و با وتوی قطعنامه های خطرناک ضد سوری در شورای امنیت، درباره پیامدهای خطرناک گزینه نظامی هشدار داده است.