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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۱۷

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تاکید مجدد مسکو بر حل سیاسی بحران سوریه

تاکید مجدد مسکو بر حل سیاسی بحران سوریه

وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر تاکید کرد مسکو راهکار سیاسی را تنها راه حل بحران سوریه می داند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به خبرنگار شبکه الاخبار در مسکو گفت روسیه از راه حل سیاسی بحران سوریه حمایت می کند.

بر اساس این گزارش، لاوروف همچنین خواستار حل مشکلات سوریه از راه گفتگو شد و بر حمایت روسیه از تحقق آشتی ملی در سوریه تاکید کرد.

روسیه بارها مخالفت خود را با هرگونه ماجراجویی نظامی آمریکا و متحدانش در سوریه اعلام کرده و با وتوی قطعنامه های خطرناک ضد سوری در شورای امنیت، درباره پیامدهای خطرناک گزینه نظامی هشدار داده است.

کد مطلب 1677588

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