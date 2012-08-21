سازمان دانش آموزی بستری مناسب برای تربیت نسلی متعهد است

نادر یار حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان دانش آموزی با در اختیار داشتن سرمایه عظیم انسانی می تواند در تربیت و تعالی فرزندان میهن اسلامی نقش بسزایی داشته باشد.

وی همچنین اظهارداشت: هدف از تشکیل سازمان دانش آموزی در راستای نهادینه کردن منویان مقام معظم رهبری در نوآوری و شکوفایی دانش آموزانی است که در آینده به عنوان انسانهای شایسته و متعهد که مجهز به اخلاق، ایمان و عمل صالح باشند، تقدیم جامعه شوند.

رئیس سازمان دانش آموزی گیلان از کسب علم و ایمان و انجام عمل صالح به عنوان دو مولفه ضروری در راستای نیاز جوامع بشری دانست و گفت: دانش آموزان که به عنوان آینده سازان و دانشمندان آینده این مرز و بوم هستند همچون دانش آموزان گذشته و دانشمندان امروز که با پشتکار و خلاقیت در کشف سلولهای بنیادی و انرژی هسته ای برای میهن اسلامی افتخار آفرینی کردند در تداوم این افتخارات تلاش کرده و پرچم نظلم مقدس اسلامی را در جای جای این کره خاکی به اهتزار درآورند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه شاکله اصلی سازمان دانش آموزی را پیشتازان و فرزانگان تشکیل می دهند، یادآورشد: این سازمان در رشد و تقویت دانش آموزان و همینطور در برنامه های علمی، اعتقادی، اجتماعی و گروهی نقش تاثیر گذاری را ایفا خواهد کرد.