نیروهای کارآمد و اثر گذار همدانی باید در همین استان بکار گرفته شوند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته ظهر سه شنبه در مراسم تودیع استاندار سابق و معارفه استاندار جدید همدان اظهار داشت: باید پرورش و تربیت نیروهای بومی مد نظر باشد.

نماینده مردم فامنین و همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود وحدت و همدلی بین نمایندگان استان همدان گفت: مجمع نمایندگان استان همدان با تفکر ملی، استانی پیش می رود و خود را نسبت به تمامی شهرستان‌ها مسئول می داند و تنها به یک شهرستان تعصب ندارد.

خجسته ایجاد وحدت و همبستگی را عامل تحول در استان همدان دانست و گفت: این وحدت و همدلی تا چهار سال آینده ادامه خواهد داشت.

وی به انتخاب محمدعلی آزاد به عنوان استاندار جدید همدان اشاره کرد و یادآور شد: طبق بررسی‌های به عمل آمده، مدیران و مسئولان استان سیستان و بلوچستان از عملکرد محمدعلی آزاد رضایت داشته‌اند.

وی با بیان اینکه محور خط قرمز استان همدان کار و تلاش است، اضافه کرد: انتخاب مدیر ولایتی، کارآمد، اثرگذار و تحول‌گرا با اولویت بومی مدنظر مجمع نمایندگان است.

آزاد با بیان اینکه باید از بروز هر آفتی که باعث افت توسعه استان می‌شود، جلوگیری کرد، گفت: باید برای توسعه و پیشرفت استان همدان تلاش کرد.

خجسته همچنین به ایجاد بسترهای لازم برای صنعت گردشگری استان همدان اشاره کرد و بر توجه ویژه به اشتغال و صنعت استان تأکید کرد و افزود: کنترل وضعیت مسکن استان همدان امری ضروری است.

وی بر تشکیل کمیته‌های فرهنگی برای رسیدگی به مسائل فرهنگی و هنری استان همدان که به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران‌زمین معرفی شده است، تأکید کرد و ترویج فرهنگ جهاد و شهادت را مهم دانست.

نماینده مردم فامنین و همدان در مجلس شورای اسلامی اجرای پروژه‌های بزرگ را نیازمند توجه ویژه وزیر کشور دانست.