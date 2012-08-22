جزئیات آماری فراخوان جذب هیأت علمی شهریورماه/ تمدید مهلت اعلام نیاز

محمدرضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر به آخرین آمار اعلام نیاز دانشگاهها در جذب هیأت علمی برای فراخوان شهریورماه 91 اشاره کرد و گفت: نیازهای درج شده از سوی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و دستگاههای اجرایی کشور در فراخوان جذب نوبت شهریورماه 91 تا روز گذشته حدود 13 هزار رشته گرایش محل اعلام شده است.

وی ادامه داد: این اعلام نیازها از سوی 220 دانشگاه و موسسه آموزش عالی دولتی، 79 دانشگاه و موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و 114 دانشگاه و موسسه آموزش عالی وابسته به دستگاههای اجرایی در سامانه اینترنتی جذب به ثبت رسیده است.

به گفته رئیس مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم، از مجموع اعلام نیازهای صورت گرفته در فراخوان جذب نوبت شهریورماه امسال، 9 هزار و 500 تقاضا متعلق به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی است که برای جذب در 500 رشته گرایش محل صورت گرفته است.

وی در ادامه اعلام آخرین آمار از اعلام نیاز دانشگاهها برای جذب هیأت علمی اعلام کرد که دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی نیز برای جذب هیات علمی در 2 هزار و 500 رشته گرایش محل و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاههای اجرایی نیز برای جذب در هزار رشته گرایش محل متقاضی شده اند.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم ادامه داد: از میان نیازهای اعلام شده توسط دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، حدود 3 هزار مورد مربوط به تقاضای بورس، 7هزار و 700 مورد مربوط به جذب دانش آموختگان دکتری تخصصی، 800 مورد مربوط به جذب دانش آموختگان با مدرک کارشناسی ارشد، یک هزار و 200 تقاضا مربوط به طرح سربازی برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی و 300 نیاز نیز مربوط به طرح سربازی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد است.

مردانی زمان ثبت متقاضیان شرکت در فراخوان جذب شهریورماه 91 را 20 شهریورماه اعلام کرد.