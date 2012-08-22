تاریخ آزمون استخدامی در شهرداری کرج اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد افضلی با اعلام اینکه امروز ثبت نام شرکت کنندگان در آزمون استخدامی به پایان می رسد اظهار داشت: با استناد به مجوز سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور پس از گرفتن موافقت استخدام پیمانی 165 نفرنیروی انسانی مورد نیاز سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج آزمون مذکور در مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.



وی در ارتباط با نحوه برگزاری آزمون اعلام کرد:کارت ورود برای عزیزان به صورت اینترنتی صادر و در اختیار شرکت کنندگان قرار میگیرد و کنترل مدارک تحصیلی دانشگاههای دولتی توسط سازمان سنجش از طریق سیستم انجام خواهد پذیرفت.



معاون امور عمرانی استاندار البرز افزود: از این تعداد 85 نفر برای رانندگی وسائط نقلیه تندرو وسنگین و 80 نفر بعنوان آتش نشان در نظر گرفته شده است.



وی اضافه کرد: حدود 41 نفر از ثبت نام کنندگان آزمون استخدامی در استان فرزندان شاهد هستند که بدون آزمون به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ها معرفی شده اند.



کارشناس مسئول امور زنان اداره کل آموزش و پرورش البرز منصوب شد



طی حکمی از سوی مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز پروین فرشاد جو به عنوان کارشناس مسئول امور زنان اداره کل آموزش و پرورش استان البرز منصوب شد.



کارشناس مسئول امور زنان سابق اداره کل فرشته فهمیده بود که به عنوان مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 کرج منصوب شده است. فرشاد جو سابق بر این کارشناس امور زنان ناحیه یک کرج بود.



44 هزار تن کالای استاندارد از مرز مهران به کشور عراق صادر شد



روابط عمومی و اموربین الملل سازمان ملی استاندارد اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون 44 هزار تن کالای با کیفیت و استاندارد از بازارچه مرز مهران به کشور عراق صادر شده است.



سیمان، انواع آجر، سنگ های ساختمانی، کاشی، سرامیک، موزائیک، کربنات کلسیم و متانول بیشترین محصولات و کالاهای صادر شده در این مدت بوده است.



همچنین در پنج ماهه اول امسال یک هزارو 900 تن کالای وارداتی استاندارد شامل روغن زیتون تصفیه نشده، نخ پنبه ای، مایع پلی اورتان و ضایعات پلاستیک PET نیز از کشور عراق و از مرز بین المللی مهران به کشور وارد شده است.



سازمان ملی استاندارد در کرج مرکز استان البرز مستقر است.



70 تابلوی آموزشی در عرصه های طبیعی البرز نصب شد



مدیر روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز گفت: این اداره کل اقدام به نصب 70 تابلوآموزشی برای صیانت از جنگل ها و مراتع در سطح این استان کرد.



متولی گفت: فاز نخست طرح نصب تابلوهای آموزشی و اطلاع رسانی با هدف ترویج فرهنگ حفاظت پایدار از منابع طبیعی، عمومی کردن آیین طبیعت دوستی و مشارکت آحاد جامعه در حفاظت و صیانت از جنگل ها و مراتع در سطح استان البرز پایان یافت.



وی افزود: در فاز نخست این طرح که با رویکرد آموزشی و حفاظتی به اجرا درآمد تعداد 70 تابلو ترویجی در ابعاد یک در دو متر در اماکن پرتردد و جاده های اصلی استان نصب شده است و در آینده و طبق برنامه پیش بینی شده فاز دوم را به صورت فراگیرتر در آینده اجرایی خواهد شد.



متولی یادآور شد: از ویژگی و کارکردهای تابلوی آموزشی و اطلاع رسانی مذکور جنس فلزی، استفاده از تصاویر رنگی مناظر طبیعی و درج شعارهای ترویجی روی آن است.