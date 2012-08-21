  1. استانها
  2. قزوین
۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۴۵

عجم با مهر مطرح کرد:

افزایش 11 برابری جذب گردشگر در قزوین

افزایش 11 برابری جذب گردشگر در قزوین

قزوین- خبرگزاری مهر: استاندار قزوین گفت: جذب گردشگر در قزوین 11 برابر افزایش یافته است.

احمد عجم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: پیش بینی می کنیم تا چهار سال آینده ظرفیت استان برای جذب کردشگر به یک میلیون نفر برسد.
 
وی با بیان اینکه کارگروه گردشگری استان فعال است افزود: برای توسعه و بهره برداری در این خصوص مراکز بخش خصوصی جذب شده است.
 
عجم تصریح کرد: معرفی استان در مدت دو سال است که توسط نمایندگانی در داخل و خارج از کشور آغاز شده و ظرفیت های استان معرفی شده است.
 
وی بیان کرد: کارگروه هایی برای توسعه استان راه اندازی شده و تیم هایی از سازمانهای مردم نهاد برای راهنمایی مسافران فعال شده اند.
 
استاندار قزوین با اشاره به اینکه نوع تعامل مسئولین و مردم با گردشگران باید مورد توجه قرار گیرد یادآورشد: در طول دو سال برنامه ریزی که از فعالیت کارگروه گردشگری می گذرد شاهد رشد 11 برابری گردشگر در داخل استان بوده ایم.
کد مطلب 1677601

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها