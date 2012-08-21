افزایش 11 برابری جذب گردشگر در قزوین

احمد عجم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: پیش بینی می کنیم تا چهار سال آینده ظرفیت استان برای جذب کردشگر به یک میلیون نفر برسد.
وی با بیان اینکه کارگروه گردشگری استان فعال است افزود: برای توسعه و بهره برداری در این خصوص مراکز بخش خصوصی جذب شده است.
عجم تصریح کرد: معرفی استان در مدت دو سال است که توسط نمایندگانی در داخل و خارج از کشور آغاز شده و ظرفیت های استان معرفی شده است.
وی بیان کرد: کارگروه هایی برای توسعه استان راه اندازی شده و تیم هایی از سازمانهای مردم نهاد برای راهنمایی مسافران فعال شده اند.
استاندار قزوین با اشاره به اینکه نوع تعامل مسئولین و مردم با گردشگران باید مورد توجه قرار گیرد یادآورشد: در طول دو سال برنامه ریزی که از فعالیت کارگروه گردشگری می گذرد شاهد رشد 11 برابری گردشگر در داخل استان بوده ایم.
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