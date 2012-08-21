نیروی دریایی 1600 کشتی ایرانی را در خلیج عدن اسکورت کرده‌ است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، امیر دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به مقابله این نیرو با دزدان دریایی در خلیج عدن گفت: تا به امروز 1600 کشتی را اسکورت کرده ایم و اگر ما اسکورت و حفاظت از این کشتی‌ها را انجام ندهیم، بحث واردات و صادرات کم می شود و با بحران اقتصادی روبه رو خواهیم شد.

وی افزود: پس این مسائل اهمیت دریا را تاکید می کنند. غذا، انرژی، گردشگری، تجارت دریایی، منافع کف دریا و زیر دریا اینها را با یکدیگر جمع کنیم متوجه اهمیت دریاها برای کشوری مثل ایران می‌شویم.

سیاری تصریح کرد: کشور ما یک کشور دریایی است زیرا همه مولفه ها را دارد و آن حلقه آخری را نداشته است که ما به آن حلقه اتصال می گوییم و همان مساله نگاه دولتمردان به دریا بوده است که امروز انگشت نشانه رهبر معظم انقلاب به سمت دریاها نشانه رفته است و همه اینها را که کنار هم می گذاریم، مشاهده می کنیم که یک رهبر آگاه که مسلط بر امور جهان است ما را هم متوجه می‌سازد که ما هم بتوانیم از دریاها استفاده کنیم و اگر استفاده نکرده‌ایم، غفلت کرده ایم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش خاطرنشان کرد: ما امروز افتخارمی کنیم که ناوشکن ساخته ایم و ناوشکن خود را به کشورهای دیگر می بریم و نشان می دهیم که ما این فناوری را در اختیار داریم. ما ملت آگاهی هستیم. پس بیاییم دیدمان را باز کنیم و ببینیم با حضور در آبهای آزاد که اقتدار و توانمندی‌مان را نشان می دهد چقدر برای ما ارزش دارد و از طریق آن می توانیم فرهنگ خودمان را به دنیا منتقل کنیم. همه کشورهای دنیا از طریق دریا قدرتمند شده‌اند خوب ما چرا نباید از این طریق و راهی که شناخته ایم، قدرت خود را افزایش دهیم؟!

وی تاکید کرد: چرا وقتی گفته می شود که ناوگروه جمهوری اسلامی ایران به دریای مدیترانه رفت، مردم خوشحال می شوند؟ چرا وقتی ما از کانال سوئز عبور می کنیم، مردم خوشحال می شوند و چرا مردم اینقدر به اقتدار ایران در دریاها حساس هستند؟ چون مردم به دنبال افتخار هستند. مردم به دنبال اقتدار هستند. مردم به دنبال این هستند که بگویند ما هستیم. رهبری به دنبال این هستند که ما آدم‌های عقب افتاده‌ای نباشیم. همه به دنبال این هستند که بگویند که جوانان ما از نظر هوش و ذکاوت از همه برتر هستند. همه به دنبال این هستند که بتوانند از منافعشان دفاع کنند و تو سری خور نباشند. خوب اینها به چه صورت بوجود می آید. وقتی که ما توانایی های خودمان را بشناسیم و باید آن را به مصنه ظهور بگذاریم و توانایی هایمان را آشکار کنیم.