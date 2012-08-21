بازتاب رونمایی از6دستاورد دفاعی/بازگشت روابط ایران و مصر به سطح سفیر

بازتاب رونمایی از 6 دستاورد دفاعی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز از شش دستاورد جدید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد. ارتقای نسل چهارم موشک فاتح 110، موتور دریایی بنیان 4، آزمایشگاه پرنده آرمیتا (سکوی آزمون های پروازی)، خودرو تاکتیکی ارس، خمپاره انداز وفا و سامانه جهت یاب و شنود شاهد، شش دستاورد جدید وزارت دفاع بود که امروز به معرض دید جهانیان گذاشته شد.

خبر رونمایی از دستاوردهای جدید دفاعی جمهوری اسلامی ایران امروز به طور گسترده در رسانه های جهان بازتاب داشت. بخش عربی خبرگزاری رویترز امروز در گزارشی اعلام کرد: ایران امروز سه شنبه از 6 دستاورد جدید تسلیحاتی رونمایی کرد که یک موشک کوتاه برد قابل حمل با دقت و توان بسیار بالا یکی از آنها است.

اشاره خبرگزاری رویترز به نسل چهارم موشک فاتح 110 با برد 300 کیلومتر است که اخیرا مراحل آزمایشی را با موفقیت کامل گذرانده است.

در ادامه این گزارش آمده است : این در حالی است که اسرائیل اعلام کرده در صورتی که تهران نگرانی در قبال برنامه هسته ای اش را از بین نبرد به حمله به تاسیسات هسته ای ایران فکر می کند. از طرفی ایران تاکید کرده در این صورت پایگاههای آمریکایی و اسرائیلی در منطقه را هدف قرار می دهد.

رویترز همچنین به نامگذاری یکی از دستاوردهای موشکی جمهوری اسلامی ایران به نام "آرمیتا" دختر شهید "داریوش رضایی نژاد" از دانشمندان هسته ای ایران اشاره کرده است.

روزنامه الشروق مصر، ایلاف عربستان سعودی و شبکه الجزیره نیز امروز گوشه هایی از رونمایی از دستاوردهای جدید موشکی ایران را پوشش دادند.

روابط ایران و مصر به سطح سفیر باز می گردد

طی روزهای اخیر اعلام حضور "محمد مرسی" در اجلاس عدم تعهد بازتاب گسترده ای در رسانه های بین المللی و منطقه داشت که همچنان با توجه به اهمیت از سرگیری روابط جمهوری اسلامی ایران با مصر به عنوان دو قطب مهم جهان اسلام ، این بازتابها ادامه دارد.

روزنامه الوطن کویت امروز در گزارشی نوشت : دیدار مرسی از تهران ممکن است روابط دیپلماتیک میان دو کشور را به سطح سفیر ارتقا دهد.

در این گزارش به نقل از منابع مصری اعلام شده است: پیش بینی می شود دیدار محمد مرسی از ایران برای حضور در اجلاس عدم تعهد به ارتقای روابط دیپلماتیک میان دو کشور تا سطح سفرا منجر شود.

خاطر نشان می شود روابط ایران و مصر طی سی سال اخیر با وجود رژیم مبارک تقریبا قطع بوده و تنها در سطح دفاتر حافظ منافع دو کشور وجود داشته است.

از سوی دیگر، "حسام فتحی" تحلیلگر مصری تلاش کرده سفر مرسی به ایران را در راستای اوضاع بد اقتصادی مصر و تلاش رئیس جمهور برای گرفتن کمکهای بیشتر از آمریکا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ارزیابی کند.

وی می نویسد: دور از ذهن است که مرسی در سفر به تهران تصمیمی درباره ازسرگیری روابط دیپلماتیک با ایران اتخاذ کند، اما موافقت وی با این سفر پیامی برای آمریکا محسوب می شود که از مصر در گرفتن کمکهای مالی از صندوق بین المللی پول حمایت کافی را به عمل نمی آورد.



در واقع با وجود اینکه پس از انتخاب محمد مرسی به عنوان رئیس جمهور جدید مصر گمانه زنی ها درباره بازگشایی سفارتخانه های دو کشور افزایش یافت، اما پیش بینی نمی شود روابط ایران و مصر در آینده نزدیک از سرگرفته شود، مسئله ای که در صورت وقوع آن به بازنویسی نقشه ژئوپلتیک خاورمیانه منجر خواهد شد.

نگاه الشرق الاوسط به سفر بان کی مون به تهران؛ تحت بررسی است!

روزنامه الشرق الاوسط امروز در خبری مجزا به آخرین تحولات برگزاری شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران پرداخته است.

در این گزارش آمده است : ایران امیدوار است با با حضور "بان کی مون" در اجلاس تهران از فشارها و انزاوی ایجاد شده در پی اعمال تحریمهای اخیر بکاهد، اما یک مسئول در وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده در زمانی که ایران به تعهدات بین المللی اش پایبند نیست، انجام چنین سفری هیچ گونه دلیلی ندارد.

الشرق الاوسط در ادامه به مخالفت شدید آمریکا با حضور بان کی مون در اجلاس تهران اشاره کرده و به نقل از سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در نیویورک اعلام می کند که موضوع سفر بان کی مون به تهران تحت بررسی قرار دارد.