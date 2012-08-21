نقش دانشگاهیان در تدوین استانداردهای ملی ضروری است

علی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب افزود: اولویتهای استان البرز در زمنیه تدوین استاندارد ملی مشخص شده و در سایت اداره کل استاندارد موجود است.



وی گفت: از استاندان، نخبگان و دانشجویان استان دعوت می شود برای تدوین استاندارد با مراجعه به سامانه اطلاع رسانی اداره کل استاندارد البرز نسبت به تدوین استاندارد بر اساس اولویتهای استان اهتمام داشته باشند.



سعادتی با اشاره به لزوم ارتباط مستمر دانشگاه و صنعت اظهار داشت: با حضور استادان، نخبگان و دانشجویان استان در تدوین استانداردهای ملی می توان آینده ای روشن در استاندارد سازی برای ایران 1404 انتظار داشت.

وی تاکید کرد: نقش جامعه دانشگاهی در تدوین استانداردها ضروری و انکارناپذیر است و در سایه تعامل این دو نهاد با یکدیگر می توان دستاوردهای مثبتی را شاهد بود.

سعادتی گفت: امیدواریم با استقبال جامعه دانشگاهی از این طرح، آنچه برای استان در اولویت قرار دارد، مدنظر قرار گرفته و در نتیجه آن سطح کیفی محصولات ارتقا یابد.

وی همچنین با اشاره به شعار سال جاری در حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: با کیفی سازی محصولات زمینه استقبال مردم از تولیدات داخلی را فراهم آوریم.

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