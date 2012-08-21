به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می گفت، توضیح داد: نیم قرن قبل جنبش عدم تعهد در اوج جنگ سرد و فضای دو قطبی جهان شکل گرفت. هدف از شکل گیری آن، وحدت بین کشورهایی بود که نه در قطب کمونیسم و نه در قطب سرمایه داری قرار داشتند. امروز یک قطب دچار فروپاشی شده است و قطب دیگر دچار بحران است ولی همچنان فلسفه وجودی جنبش ایجاب می کند به دنیای بدون اتکا به قدرت های سلطه خواه فکر کند.

حبیبی اظهار داشت : با پیدایش قدرت های جدید و بیداری ملت ها و با شکل گیری اتحادیه های جدید پس از فروپاشی شوروی اهمیت جنبش غیر متعهد دو چندان شده است.

وی ادامه داد: شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران و ریاست سه ساله ایران مستقل بر جنبش، یک فرصت طلایی است تا اعضای جنبش آن را در مسیری جدید و منطبق با شرایط جهانی و منطقه ای قرار دهند و آمدن هیات های سیاسی و اقتصادی به تهران نشان می دهد که آمریکا باید در سیاست های خصمانه خود علیه تهران تجدید نظر کند.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه آمدن رئیس جمهوری مصر به تهران نشانه این است که نظام جدید مصر می خواهد خواسته های ملت مصر را بر آورده سازد، گفت: مصر از بنیانگذاران جنبش عدم تعهد است و اکنون ریاست جنبش را به عهده دارد. آمریکاعلاقه داشت آقای مرسی به تهران نیاید و ملت مصر نیامدن مرسی به تهران را به معنای خروج از جنبش عدم متعهد و ورود مصر به حلقه وابستگان آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه می دانند.

حبیبی تاکید کرد : مردم مصر که در میدان التحریر هزینه خروج یک دیکتاتور وخروج از وابستگی به آمریکا را داده اند هیچ وقت اجازه نخواهند داد که دیکتاتوری با لباس دیگر و استعمار در شکلی نو وارد مصر شود.

وی افزود : برگزاری موفق اجلاس غیر متعهد ها نشانه ای بارز بر علاقه کشورهای عضو به استقلال و عدم وابستگی به قدرت های سلطه گر است لذا همه باید دولت و سران کشور را در این رهگذر حمایت کنیم.

حبیبی تعلیق عضویت سوریه در سازمان همکاری اسلامی درمکه را مورد نکوهش قرار داد و گفت : تعلیق عضویت سوریه در سازمان کنفرانس اسلامی یک موضع گیری جدی علیه ملت سوریه است که اکنون در حال مبارزه با تروریسم هستند. سازمان کنفرانس اسلامی با موضع گیری علیه محور مقاومت یک گام از اهداف خود دور می شود، این وضع شایسته کشورهای اسلامی عضو کنفرانس اسلامی نیست چرا که هدف از تشکیل سازمان همکاری های اسلامی تقویت جبهه مقاومت علیه اسرائیل و موضع گیری صریح در محو صهیونیسم بین الملل است.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی اختلاف بین ملت های اسلامی را یک سم مهلک دانست و اظهار داشت: مشکلات درون دنیای اسلام به حیات صهیونیسم مرتبط است تا وقتی صهیونیستها به کمک آمریکا تفرقه در جهان اسلام را در دستور کار دارند، جبهه ضد استکباری و ضد صهیونیستی در جهان دچار آسیب خواهد بود، غرب می خواهد با پنهان سازی مسئله فلسطین اختلافات دنیای اسلام رادر دستور کار قرار دهد تا دشمن اصلی برای همیشه به فراموشی سپرده شود.



حبیبی با تجلیل از مردم به خاطر حضور شکوهمند در راهپیمایی روز جهانی قدس خاطرنشان کرد: برگزاری باشکوه روز جهانی قدس در ایران به منطقه و جهان نشان داد دنیای اسلام، به ویژه نخبگان ملت ها، دشمن اسلامی را فراموش نکرده اند و رودروی صهیونیسم در اندیشه رهایی قبله اول مسلمین هستند و تا آزادی قدس شریف از پای نخواهند نشست.



دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تکریم یاد شهدای شهریور ماه شهیدان لاجوردی، عراقی و اندرزگو و به ویژه شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: هفته دولت یک فرصت برای بازخوانی خدمات دولت و نقد مشفقانه عملکرد دولتمردان است.



وی افزود: واقعیت آن است، حرکت دولت هر جا به تبعیت از مقام معظم رهبری و داخل در گفتمان پیشرفت ، خدمت ، عدالت و ولایت بوده همراه با موفقیت است وباید مورد حمایت قرار گیرد و هر جا که از گفتمان مقام معظم رهبری فاصله داشته، باید مورد نقد قرار گیرد.

حبیبی تصریح کرد: شهید باهنر و شهید رجایی بنیانگذار ارزشهایی در رفتار و گفتار در دولتمردان ایران هستند که مردم مایل اند این ارزشها را همچنان در رفتار مسئولان ببینند و این کمترین انتظار مردم از مسئولان دولتی است.

وی در پایان با اشاره به وقوع زلزله دلخراش در آذربایجان شرقی گفت : زلزله اهر و ورزقان و هریس موجی از اندوه و غم را در سراسر کشور پدید آورد. همه ملت حقیقتا متاثر از آلام هموطنان خود در آذربایجان شرقی هستند. دولت هر چه زودتر با خدمت رسانی به موقع باید مرحمی بر زخم این دسته از عزیزان بگذارد. اینجانب به بازماندگان زلزله اخیر تسلیت می گویم و برای کسانیکه جان عزیزانشان را از دست داده اند از خداوند متعال عفو و مغفرت آرزو مندم .