«خروس زری پیرهن پری» به شبکه نمایش خانگی رسید

سید علی مفضّلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فیلم انیمیشن «خروس زری پیرهن پری» بر اساس داستانی از احمد شاملو ساخته شده است.
وی با اشاره به اینکه این داستان سالها پیش در قالب نوار کاست ارائه شده بود، تصریح کرد: این فیلم در واقع دربردارنده خاطرات کودکی بسیاری از بزرگسالان امروز است.
کارگردان فیلم انیمیشن «خروس زری پیرهن پری» با توضیحی در مورد داستان این فیلم اضافه کرد: این فیلم در واقع روایتی از خروسی که هدف طعمه روباهی مکار قرار میگیرد، اما دوستان خروس (گربه و طرقه) هر بار مانع شکست خروس زری میشوند.
وی تاکید کرد: تولید این فیلم با تکنیک سه بعدی دیجیتال توسط گروهی از متخصصان اصفهانی از سال 86 آغاز شده و در سال 89 دیپلم افتخار جشنواره فیلم کودک و نوجوان را به خود اختصاص داد.
مفضّلی با بیان اینکه مدت زمان این فیلم 34 دقیقه است، افزود: فیلم انیمیشنی «خروس زری پیرهن پری» لحنی موزیکال و کودکانه دارد و در قالب دیویدی و به همراه مجموعه انیمیشن ماجراهای بز و بزغالهها به علاقهمندان انیمیشن و سینمای کودک عرضه شده است.
وی که کار تهیهکنندگی و کارگردانی فیلم انیمیشن «خروس زری پیرهن پری»بر عهده دارد، افزود: بهرام دهقانیار آهنگسازی، شهرزاد جهانبازی نویسنده فیلمنامه، حمید شهسواری کارگردان فنی و انیماتور و مالک جعفری کار انیماتوری را به عهده داشتهاند.
مدیر عامل خانه انیمیشن اصفهان ادامه داد: از دیگر عواملی که ما را در ساخت این انیمیشن یاری کردند، فریبا شاهین مقدم مدیر دوبلاژ، امیرحسین صالحی سرپرست انیماتورها، حامد فکوری تکنواز تار، محمد گهربخش صداگذار، یوسف بیک جلوههای بصری، احسان طاهری طراح شخصیت، حمید سهرابی طراح لیاوت و محمد عمادی طراح استوری بورد بودهاند.
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