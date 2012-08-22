۱ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۲۹

کولیوند:

قوانین باید پخته تر شود/ 9 ماه دیگر 300 هزار نفر به جمعیت البرز اضافه می شود

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: قوانین باید پخته تر باشد و نباید به صورت مسکن باشد.

محمد جواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قوانین کشور باید پخته تر باشد و نباید مسکن وار باشد، اگر قرار باشد سطحی فکر کنیم در برخی از موارد به مشکل برخورد خواهیم کرد.

وی ادامه داد: سطحی فکر کردن همانند این می ماند که بخواهیم جلوی آبی را سد کنیم ولی از صدجایی دیگر آب عبور می کند و یا اینکه بخواهیم با بیل به جنگ سیل برویم چنین کاری امکان پذیر نیست.
 
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی افزود: یک گروه نخبه استان می تواند در خصوص استفاده از ظرفیت و پتانسیل منطقه اقتصادی پیام البرز تحقق کند.
 
کولیوند تصریح کرد: در حال حاضر 94 هزار واحد مسکونی در البرز ساخته می شود و مسکن مهر بیشتر به خانواده های فقیر و کم درآمد داده می شود.

9 ماه دیگر 300 هزار نفر به جمعیت البرز اضافه می شود
وی گفت: 9 ماه دیگر 300 هزار نفر دیگر به جمعیت این شهر اضافه خواهد شد بنابراین باید فکری برای بهداشت، درمان، آب، برق، فضای آموزشی و ... این مشکل کرد.
 
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی افزود: یک کارگروه از بنیاد نخبگان بر روی موضوعات گوناگون استان البرز می تواند کار کند که در صورت موفقیت اجرای تحقیقات وزارتخانه ها از شما درس خواهند گرفت.
کد مطلب 1677614

