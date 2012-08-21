بیش از 4 میلیارد ریال فطریه در اصفهان جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سوادکوهی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در مورد جمع آوری فطریه در اصفهان اظهار داشت: روز عید پایگاه‌های مستقر کمیته امداد در محل اقامه نماز عید فطر و نیز در بقاع متبرکه، امامزاده ها ،میدان‌های اصلی شهر، مساجد و مسیرهای منتهی به مساجد برپا شد.

وی افزود: 200 پایگاه در شهر اصفهان و بقیه در شهرستان‌های اصفهان جمع آوری فطریه و زکات را بر عهده داشتند.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان تصریح کرد: مردم استان اصفهان بیش از 895 میلیون ریال به مردم زلزله زده آذربایجان شرقی روز عید فطر کمک نقدی کردند.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان اصفهان یک میلیارد و 279 میلیون ریال فطریه جمع آوری شده است، گفت: زکات فطریه سال جاری را در مقایسه با سال گذشته همراه با رشد ۱۰ درصدی همراه بوده است.

سواد کوهی میزان فطریه جمع آوری شده در سال گذشته ۳۹۰ میلیون ریال دانست و افزود: میزان کفاره جمع آوری شده را ۸۹۸ میلیون ریال گزارش شده است.

وی ادامه داد: از مردم اصفهان بیش از 4 میلیارد ریال فطریه تاکنون جمع آوری شده است که سال گذشته حدود 350 میلیون تومان فطریه بوده است.