3 هزارمددجوی بهزیستی توسط خیران در نیشابور اطعام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره بهزیستی نیشابور حمید رضا علیزاده اظهارکرد: سه هزارنفر مددجوی زیرپوشش این اداره به مدت20 شب در محل مرکز نگهداری حضرت مریم(س)در وقت افطار از طریق خیران با غذای گرم پذیرایی شدند.

وی اظهارداشت: چهار هزارکالای متنوع غذایی شامل برنج، ماکارونی، گوشت و روغن به ارزش400هزارریال برای مددجویان روستایی توزیع شد.

وی بیان کرد: جامعه معلولان نیز با مساعدت خیران نیک اندیش وهمیاری اعضای خود هر شب سفره افطاری را برای150نفر از اعضای خود پهن کرد.

برگزیدگان جشنواره علوم و هنرهای قرآنی در نیشابور معرفی شدند

مدیر عامل مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت قمربنی‌هاشم(ع) وابسته به تکیه ابوالفضلی نیشابور از پایان یافتن جشنواره علوم و هنرهای قرآنی با معرفی افراد برتر و تجلیل از خادمان قرآن کریم در این شهرستان خبر داد.

محمد بابایان، اظهارکرد: مرحله شهرستانی یازدهمین دوره این جشنواره با هدف توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی و فراگیر کردن آن در بین اقشار مختلف مردم، برگزار شد.

مدیر اجرایی جشنواره علوم و هنرهای قرآنی بیان کرد: تعداد شرکت‌کنندگان جشنواره امسال نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

وی اضافه کرد: اختتامیه این مراسم با اهدای جوایز به نفرات برتر و تجلیل از 150 نفر خادمان قرآن کریم همراه با ویژه برنامه‌های وداع با ماه مبارک رمضان و عید فطر برگزار شد.

مدیران به عنوان نوکر مردم موظف به خدمت هستند

معاون استاندار و فرماندار نیشابور گفت: ما مدیران به عنوان نوکران مردم، موظفیم خدمت مردم که ارباب هستند، برسیم.

جلال هاشمی ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه بخشداران مرکزی این شهرستان در تالار شهید عابدی نیشابور،اظهارکرد: روسای ادارات موظفند اگر بخشداران موضوعی را پیگیری می کنند، برای حل مشکل به بخش ها بروند و مشکلات مردم را رفع و رجوع کنند.

فرماندار نیشابور با بیان این که "امیدوارم نیشابور همچنان آرام باشد"تصریح کرد: بعضی ها ما را به حواشی هدایت نکنند.

هاشمی افزود: ممکن است پشت مرغ و خروس قایم شده باشند و ما را به حاشیه بکشانند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان از هیچ چیزی نباید خسته بشوند، گفت: حضور معترضان درباره مرغ در خور شان نیشابوریان نبود چرا که مردم ما برای نان انقلاب نکردند، بلکه مردمی قانع و همیشه اسلامی هستند.