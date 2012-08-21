87 طرح آموزشی در قزوین به بهره برداری می رسد

علی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این طرح ها شامل ساخت، تکمیل و مقاوم سازی 47 واحد آموزشی و فرهنگی و خرید 40 مدرسه پیش ساخته در نقاط مختلف استان است که برخی از آنها در هفته دولت و مابقی در مهر ماه سال جاری به بهره برداری می رسد.

مدیرکل تجهیز، توسعه و نوسازی مدارس استان قزوین افزود: برای اجرای این طرح ها 209 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی یادآورشد: 160 مدرسه نیز با 20 میلیارد ریال اعتبار در این مدت تجهیز می شود و 60 مدرسه دیگر هم با 10 میلیارد ریال تعمیر اساسی خواهند شد.

حیدری تصریح کرد: در صورت تخصیص اعتبار تا پایان سال جاری 43 طرح آموزشی، فرهنگی و ورزشی افتتاح می شود.