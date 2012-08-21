صاحبی از اداره کل کار البرز راهی ارشاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در حکمی از سوی مجتبی ابراهیمی "مریم صاحبی" به عنوان مدیر جدید روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز منصوب شده است.

مریم صاحبی تا پیش از این مدیر روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز بوده است و امروز سه شنبه از دستگاه مذکور به اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی انتقال یافته است.

وی بارها به عنوان یکی از مدیران موفق در حوزه روابط عمومی در استان البرز معرفی شده و در زمان فعالیتش در اداره کل کار توانسته بود علاوه بر برقراری ارتباط صحیح و به موقع با رسانه ها سایت این اداره کل را در ردیف پورتالهای قوی استان قرار دهد.

سابق بر این علیرضا عسگری در شهریور سال گذشته از سوی قادر آشنا به عنوان مدیر روابط عمومی اداره کل منصوب شده بود و امروز در حکمی از سوی مجتبی ابراهیمی تودیع شد.

