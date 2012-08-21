زلزله آذربایجان زنگ خطرسرعت بخشی به بهسازی بافت فرسوده خواف است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی جغتائی با اشاره به زلزله اخیر خواف بر تسریع روند مقاوم سازی منازل روستایی تاکید کرد و افزود: هرچند این زلزله خوشبختانه تلفات جانی نداشته است اما موجب وارد آمدن خساراتی به بافت فرسوده روستایی شده است.

وی از اختصاص یک روز حقوق اعضای شورای اداری شهرستان به زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی خبر داد و ابراز امیدواری کرد: مردم نوع دوست شهرستان نیز همچون گذشته به یاری هموطنان نیازمندشان بشتابند.

رئیس شورای اداری خواف در ادامه با تشریح وضعیت ایمنی راه های ورودی شهرستان اظهار داشت: بهسازی جاده های مواصلاتی به ویژه آسفالت جاده های روستایی از اولویت های شهرستان است که تحقق آن نیازمند همکاری مسئولان استان در تحویل قیر به پیمانکاران است.

جغتایی با اشاره به خطرات تردد خودروهای سنگین برای روستاهای حاشیه جاده ها خواستار مساعدت اداره کل راه و شهرسازی برای ایجاد جاده کمربندی شد.

وی اظهار داشت: بهسازی سه راهی نشتیفان از دیگر نیازهای شهرستان در حوزه راه است که رفع آن مساعدت مسئولان استان را می طلبد.

محمد رضا قاسمی قائم مقام وزیر و مدیر کل راه و شهر سازی استان خراسان رضوی نیز در این جلسه ضمن دادن قول مساعد برای ارتقای ایمنی جاده های شهرستان و مقاوم سازی منازل روستایی گفت: احداث پل ارتباطی در اراضی اختصاص یافته به مسکن مهر شهر خواف و بهسازی سه راهی نشتیفان نیز پیگیری خواهد شد.

گفتنی است در حاشیه این جلسه مدیرکل راه و شهرسازی استان ضمن بازدید از روند احداث واحدهای مسکن مهر شهرستان در جمع پیمانکاران حضور یافت و از مشکلات آنان مطلع شد.