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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۰۸

رحیمی نیا عنوان کرد:

22میلیون ریال فطریه در شهرستان کهگیلویه جمع آوری شد

22میلیون ریال فطریه در شهرستان کهگیلویه جمع آوری شد

یاسوج - خبرگزاری مهر:‌ مدیر کمیته امداد شهرستان کهگیلویه گفت: 22 میلیون و 438 میلیون ریال فطریه در شهرستان کهگیلویه جمع آوری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت رحیمی نیا بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با راه اندازی 43پایگاه در شهرستان کهگیلویه در محل برگزاری نماز عید سعید فطر، فطریه مردم جمع آوری شد.

وی بیان داشت: این مبلغ با تبلیغات و اطلاع رسانی مناسبی که از طریق توزیع پاکتهای مخصوص فطریه در بین نمازگزاران و با همکاری ائمه جمعه و جماعات مساجد جمع آوری شد.

رحیمی نیا افزود: مبالغ جمع آوری شده در اسرع وقت بین نیازمندان و ایتام توزیع خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی برای مددجویان این نهاد عنوان کرد: برای 70 نفراز مجریان طرحهای خودکفایی شهرستان کهگیلویه به منظور ارتقای اطلاعات و فرهنگ توانمندسازی و خوداتکایی دوره آموزشی برگزار شد.

مدیر کمیته امداد کهگیلویه اظهار کرد: کار آفرینی و تحکیم خانوادها و توانمندسازی و خود اتکایی خانوادهای تحت حمایت این نهاد از مهمترین برنامه های کاری کمیته امداد بوده واین مهم با اجرای 340طرح اشتغالزایی از ابتدای سال تاکنون درحال اجراست.

رحیمی نیا افزود: وامهای خودکفایی کمیته امداد نقش مهمی در اقتصاد شهرستان داشته و قسمت اعظم مدیریت اقتصادی شهرستان کهگیلویه در دست توانمند مجریان طرحهای خودکفایی این نهاد است.

کد مطلب 1677627

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