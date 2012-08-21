4 طرح بهداشتی درمانی در بخش محروم کاکاوند به بهره برداری می رسد

یوسف رضا جهانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرحها شامل 4 خانه بهداشت در روستاهای سرخانجوب نورمحمدی، سیالیا، گورمحمد و جعفرخان است که در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح ها 6 میلیارد و 230 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی درآمدهای اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی لرستان هزینه شده است.

جهانیان با اشاره به اینکه با به بهره برداری رسیدن این طرح ها 448 خانوار با جمعیتی بالغ بر 2 هزار و 212 نفر از جمعیت روستایی این شهرستان از خدمات بهداشتی و درمانی بهره مند خواهند شد، اظهار داشت: ساخت خانه های بهداشت در مناطق محروم و با در نظر گرفتن نیاز کارشناسی شده بخشی از فعالیت های حوزه بهداشت و درمان دلفان است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلفان با اشاره به اینکه با به بهره برداری رسیدن این طرح ها تعداد خانه های بهداشت این شهرستان به 78 خانه بهداشت خواهد رسید، افزود: 3 طرح ساخت خانه بهداشت در روستاهای امامزاده ابراهیم و کاظم آباد نیر در دست ساخت است که در آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی همچنین از آغاز عملیات ساخت 6 واحد مسکونی برای متخصصین و ساخت ساختمان اداری شبکه بهداشت و درمان این شهرستان خبر داد و یادآور شد: عملیات اجرایی این طرح ها نیز با اعتبار 20 میلیارد ریال از اعتبارات داخلی دانشگاه علوم پزشکی لرستان به زودی آغاز خواهد شد.