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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۱۵

آیت الله صفایی‌بوشهری:

نقش مساجد در پیروزی انقلاب انکارناپذیر است

نقش مساجد در پیروزی انقلاب انکارناپذیر است

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: نقش مساجد در پیروزی انقلاب انکارناپذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری بعدازظهر سه‌شنبه در آئین روز جهانی مساجد در بوشهر به نقش بسیار مهم مساجد در دوره‌های مختلف تاریخ اسلام اشاره کرد و اظهار داشت: مساجد همواره محل و کانونی برای گردهمایی و همبستگی بیشتر مسلمانان بوده است.

وی به ساخت مسجد از زمان حضرت ابراهیم (ع) اشاره کرد و ادامه داد: مسجد در زمان حکومت حضرت محمد (ص) و چه در زمان امامت ائمه همواره نقش محوری داشته و در زمان حکومت حضرت مهدی (عج) نیز نقش کانونی و محوری دارد.

امام جمعه بوشهر مسجد را کانون بصیرت سیاسی، عبادی، فرهنگی و تربیت جامعه اسلامی عنوان کرد و با تاکید بر لزوم توجه به جایگاه و شان مساجد، اضافه کرد: اگر مسجد جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا کند کانونی برای تربیت انسان‌هایی تأثیرگذار و مؤمن خواهد بود.

وی به جایگاه ویژه‌ مساجد در طول تاریخ اشاره کرد و با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به تقویت مساجد به عنوان کانون تجمع مسلمانان، افزود: تقویت جایگاه مساجد در جامعه، موجب ایجاد کانون‌های معنوی و تربیت انسان‌هایی ولایی خواهد شد.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری گفت: نقش ارزشمند مساجد در طول پیروزی انقلاب اسلامی نیز بر کسی پوشیده نیست و مردم انقلابی با حضور در مساجد مسیرهای پیروزی را هموار کردند.

کد مطلب 1677630

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