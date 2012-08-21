گلستان رتبه 25 بهره وری اقتصادی را داراست

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی امامی عصر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان افزود: گلستان به دلیل پایین بودن بهره وری، جزو استانهای محروم کشور به شمار می آید.

وی اظهار داشت: نقش کمرنگ سرمایه گذاران، نداشتن برنامه و تعامل از جمله مشکلات حوزه اقتصادی استان است.

وی با ابیان اینکه اولویت اول کاری ام اقتصادی است؛ گفت: تاکنون عملکرد نظام و مسئولان بخش های مختلف ستودنی بوده است ولی اگر تدبیر و مدیریت بیشتر در حوزه استانی می شد، روز به روز بهتر از این می توانیم عمل کنیم.

امامی بیان داشت: باید به سمت رونق اقتصادی بر اساس سند چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران حرکت کنیم.

نماینده مردم گرگان و آق قلا با اشاره به اینکه، منابع محدود است، عنوان کرد: اگر تلاش کنیم سهم منابع ملی را افزایش دهیم می توانیم به بخشی از اهداف دست یابیم.

وی یادآورشد: در این راه تلاش شد با جذب سرمایه گذار فرصت لازم برای رونق اقتصادی در بخش های مختلف را فراهم کنیم.

امامی با گرامیداشت روز خبرنگار افزود: خبرنگار و مطبوعات نقش بسزیی در آگاهی و اطلاع رسانی دارد و اگر در راستای خواسته های مردمی حرکت کند، آثار مثبتی برجای خواهد گذاشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآورشد: یکی از خصلت های خبرنگاری ریسک پذیری است و ریسک خبرنگار را تا سرحد ایثار، جانبازی و شهادت پیش برده است.

وی یادآورشد: خبرنگاران دیروز در جریان دفاع مقدس، پا به پای مردم در حفظ و دفاع از کیان حرکت کرده و امروز مدافع ارزشها و حقوق به حق مردم بویژه در عرصه اقتصادی است.

امامی گفت: امروز خبرنگاران در دفاع از ارزشها و استقلال کشور می توانند نقش موثری داشته باشند و نقش خبرنگار مانند سفرا و دیپلماتهای کشور در مسائل بین المللی و منطقه ای است و در صلح و آرامش امنیت کشور می تواند نقش آفرین باشد.

وی تاکید کرد: خبرنگاران می توانند در حفظ وحدت، یکپارچگی جامعه کمک کننده باشند.