وحدت و تلاش همه جانبه لازمه توسعه پایدار لرستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله دهمرده در دیدار با مجمع نمایندگان استان اظهار داشت: تلاش برای پیشرفت، رشد و توسعه همه جانبه و پایدار استان وظیفه ای همگانی و از سوی دیگر توفیقی الهی در راستای خدمت بی منت و خالصانه به مردم است.

وی اظهار داشت: امروز در سایه همراهی، همدلی و تعامل حاکم بر مجموعه مدیریت اجرایی استان و همراهی و همکاری مجمع نمایندگان استان، شاهد اجرای کارها و طرح های عمرانی، زیرساختی و خدماتی مهم و بزرگی در استان لرستان هستیم.

دهمرده تصریح کرد: این اقدامات در سایه تلاش شبانه روزی، مستمر و با توجه به عنایت ویژه دولت و نظام به این استان، موجب خواهد شد تا استان لرستان در آینده ای نزدیک با پیمودن مسیر رشد و تعالی، به آنچه که استحقاق آن را دارد دست یابد.

استاندار لرستان گفت: در این مسیر مدیریت اجرایی استان لرستان در کنار برنامه ریزی و توجه به اجرایی شدن طرح های عمرانی بزرگ و زیرساختی مانند تامین و ایجاد زیرساخت های لازم در بخش های حمل و نقل ریلی و جاده ای، سدها، گردشگری و بخش صنایع و تولید، از اجرای طرح های کوچک و خدمت رسانی به مردم مانند بهسازی و ساماندهی مناطق شهری و روستایی و تسهیل روند خدمت به مردم نیز غافل نشده است.

وی تصریح کرد: استان لرستان امروز به کارگاه بزرگ سازندگی در بخش های مختلف عمرانی، اقتصادی، خدماتی، فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده که این مهم نوید فردای روشن و درخشان را برای این استان می دهد.

دهمرده در ادامه ضمن تقدیر و تشکر از همراهی و همکاری مجمع نمایندگان استان لرستان در روند اجرایی طرح ها و خدمت رسانی به مردم، گفت: این روند باید با شتابی مضاعف و تلاشی بیشتر و مستمر تا تحقق توسعه و آبادانی استان و تامین رفاه و آسایش مردم لرستان ادامه یابد.