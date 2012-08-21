ادامه درگیریها در طرابلس/هشدار میقاتی درباره تبعات بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی ، نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان گفت : ما بارها بر ضرورت وارد نشدن در بحران پیرامون خود هشدار داده ایم، اما برخی گروهها قصد دارند لبنان را وارد این بحران کنند.

نخست وزیر لبنان با اشاره به درگیریهای کنونی در شهر طرابلس در شمال این کشور افزود: ما به مردم طرابلس توصیه می کنیم که وارد درگیری هایی که جز ویرانی و کشتار به دنبال ندارد نشوند.

وی بیان کرد: ما از ارتش و نیروهای امنیتی خواسته ایم که تمام توان خود را برای پایان دادن به درگیری های بیهوده طرابلس به کار گیرند.

نخست وزیر لبنان افزود: ما از رهبران سیاسی در این شهر می خواهیم که از معامله با خون مردم پرهیز کنند، زیرا معامله ننگ آور است.

از سوی دیگر روزنامه الحیات گزارش داد: دهها نفر در درگیری های شهر طرابلس میان سنی ها و علویان که از عصر دیروز شروع شده و همچنان ادامه دارد زخمی شده اند.

این روزنامه بیان کرد: این درگیری ها در مناطق باب التبانه سنی نشین و جبل محسن علوی نشین و طرفدار نظام بشار اسد در جریان است.

الحیات گزارش داد: ارتش در این مناطق حضور پیدا کرده است و به سوی محله هایی که از آنجا تیراندازی می شود حمله می کند.