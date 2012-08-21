337 میلیارد ریال از اعتبارات اردبیل توسط دستگاه های اجرایی هزینه نشد

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم مظفری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان اردبیل با اشاره به هزینه های استان تصریح کرد: این میزان اعتبار مربوط به 13 دستگاه اجرایی این استان است که به دلیل عدم هزینه در پروژه ها هنوز استفاده نشده است.

به گفته وی این دستگاه ها یک ماه فرصت دارند که اعتبارات موجود را هزینه کنند وگرنه با مشکلاتی از قبیل برگشت اعتبارات مواجه می شوند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارای استان با اشاره به اعتبارات استان در سال گذشته افزود: اعتبارات استان اردبیل در سال گذشته دو هزار و 284 میلیارد و 280 میلیون ریال بوده که از این رقم سهم اعتبارات استانی هزار و 430 میلیارد ریال بوده و بقیه از اعتبارات ملی است.



مظفری با بیان اینکه هزینه استان از اعتبارات 880 میلیارد ریال بوده است، اضافه کرد: 378 میلیارد و 750 میلیون ریال از اعتبارات صرف حقوق و مزایای کارکنان ادارات و دستگاه ها شده و 540 میلیارد و 960 میلیون ریال نیز در سایر هزینه های نهادها خرج شده است.



وی اعتبارات عمرانی استان در سال 90 را هزار و 400 میلیارد ریال برشمرد و ادامه داد: 34 درصد از این اعتبارات تخصیص یافته که از این مقدار 30 درصد عمرانی و 41 درصد نیز هزینه بوده است.



مدیرکل سازمان اموراقتصادی و دارای استان با اشاره به درآمد استان در پنج ماهه اول سال 91 یادآور شد: تا 31 مرداد ماه سالجاری درآمد استان 550 میلیارد ریال از شش بخش بوده و پیش بینی می شود این رقم تا پایان سال به 14 هزار و 300 میلیارد ریال برسد.



مظفری با بیان اینکه دو دستگاه تاکنون از اعتبارات سال 91 دریافتی داشته اند، تصریح کرد: تاکنون 20 میلیارد ریال از اعتبارات جهاد کشاورزی و 180 میلیارد ریال نیز از اعتبارات شرکت آب منطقه ای به این دستگاه ها پرداخت شده است.

دستگاه ها باید در 31 روز معجزه کنند



در این جلسه استاندار اردبیل نیز با انتقاد شدید از ضعف برخی از دستگاه ها در هزینه اعتبارات گفت: بخش عمده ای از اعتبارات عمرانی سال 90 که بیش از پنج ماه از سال 91 گذشته است هنوز در حساب برخی از دستگاه ها موجود است.



سید حسین صابری با بیان اینکه عملکرد این دستگاه ها در هزینه کرد اعتبارات قابل قبول نیست، تصریح کرد: با عنایت مجلس دو ماه هزینه اعتبارات سال 90 تمدید شد که این تمدید بیشتر برای جمع بندی هزینه ها است و نباید از این مدت برای هزینه کردن استفاده شود.



وی با بیان اینکه اگر تمدید دو ماهه مجلس نبود درصد قابل توجهی از اعتبارات برخی از دستگاه ها صرف کار مفید و سازنده نمی شد، افزود: 40 درصد از 337 میلیارد ریال اعتبارات هزینه نشده مربوط به یکی از دستگاه های اجرایی تاثیر گذار استان است.



رئیس شورای اداری استان عملکرد برخی از مدیران را اسباب شرمندگی دانست و اضافه کرد: مدیران دستگاه هایی که نتوانسته اند اعتبارات خود را هزینه کنند باید علل این امر را آسیب شناسی کنند و این آسیب شناسی با توجیه کردن راه به جایی نخواهد برد.



صابری تنها دلیل ماندن اعتبارات در حسابها را کم کاری برشمرد و ادامه داد: با پیگیریهایی اعتباراتی به استان و دستگاه ها تخصیص داده می شود اما به دلیل کم کاری این اعتبارات در حساب دستگاه ها مانده و هزینه نشده است.



وی با اشاره به مدت 31 روز باقیمانده برای هزینه اعتبارات سال 90 گفت: برخی از دستگاه ها که اعتبارات آنها در حسابها مانده است باید در عرض این 31 روز معجزه کنند تا بتوانند اعتبارات را در جای درست خود هزینه کنند.

