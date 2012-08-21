برگزاری مراسم متمرکز افتتاح طرح های هفته دولت گلستان در گرگان

به گزارش خبرگزاری مهر، کارکنان و فعالان خیر عرصه حمل و نقل جاده ای استان گلستان با همکاری و اهتمام شرکتهای حمل و نقل بار و مسافر و شرکتهای حمل و نقل بین المللی دراقدامی خیر خواهانه در ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الهی مبلغی بالغ بر 180 میلیون ریال به انجمن حمایت از زندانیان گرگان کمک کردند .

میقانی مدیر کل حمل و نقل و پایانه های گلستان در این خصوص گفت : این اقدام در راستای کمک و حمایت از خانواد هایی است که بطور دائم یا موقت سرپرست خود را به لحاظ زندانی بودن از دست داده اند.

وی افزود انجام حمایت های مادی و معنوی از خانواده های زندانیان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و کاهش فشار های ناشی از نبود سرپرست خانوار گامی بزرگ و ارزشمند محسوب می شود.

برگزاری مراسم متمرکز افتتاح پروژه های هفته دولت

در اولین روز از هفته دولت، مراسم متمرکز افتتاح پروژه های عمرانی و اقتصادی این هفته در شهرستان گرگان برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام فرمانداری گرگان، مراسم متمرکز افتتاح پروژه های عمرانی، اقتصادی و تولیدی هفته دولت، روز پنج شنبه دوم شهریور ماه ساعت 9:30 در تالار فخرالدین اسعد گرگانی با حضور مقامات ارشد استانی و شهرستانی برگزار می شود.

مسابقات فوتسال جام رمضان مخابرات گلستان



مسابقات فوتسال جام رمضان شرکت مخابرات استان گلستان با برتری تیم شهید صلبی گرگان به پایان رسید.



مسابقات فوتسال جام رمضان همچون سنوات گذشته با حضور 11تیم از بخشهای مختلف مخابرات استان گلستان برگزار شد، در این مسابقات تیمهای شهید صلبی گرگان ، شهید کرد افشار بندرگز و شهید صابری تدارکات به ترتیب به مقامهای اول تا سوم دست یافتند.