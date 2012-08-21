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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۲۸

کاشی:

دوره آشنایی با فرق ضاله برای مدیران استان قزوین برگزار شد

دوره آشنایی با فرق ضاله برای مدیران استان قزوین برگزار شد

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری قزوین گفت: آخرین وضعیت و فعالیت فرق ضاله در کشور در قالب دوره آموزشی برای مدیران استانداری و دستگاه های اجرایی استان تبیین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کاشی در این باره اظهارداشت: براساس پیشنهاد و با همکاری مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور و اداره کل امور اجتماعی استانداری قزوین، دوره آموزشی آشنایی با فرق ضاله به منظور آشنایی مدیران و مسئولین استان با آخرین وضعیت و فعالیت فرق ضاله در سطح کشور و استان برگزار شد.
 
وی افزود: در این دوره آموزشی در خصوص نقش مدیران به ویژه مدیران فرهنگی و نیز راهکارهای اجرایی مناسب برای مقابله و کنترل فعالیت های فرق ضاله، مباحث مفیدی از سوی مدرس دوره مطرح و مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.
 
مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری قزوین یادآورشد: این دوره آموزشی از مصوبات کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان بود.
 
کاشی بیان کرد: برای شرکت  در این دوره از مدیران کل، شهرداران، فرمانداران و بخشداران دعوت به عمل آمده بود و به کلیه شرکت کنندگان در این دوره، گواهینامه آموزشی اعطاء خواهد شد.
کد مطلب 1677637

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