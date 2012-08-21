25 سارق در گلستان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار عسگر ساوری، هدف از اجرای طرح دستگیری سارقان در گلستان را افزایش ضریب امنیتی در سطح منطقه و ناامن کردن محیط برای مجرمان اعلام کرد و گفت: این طرح با بسیج کلیه امکانات و نیروهای پلیس آگاهی طی دو روز برگزار شد.

وی گفت: با تلاش مأموران در این عملیات پنج فقره سرقت اماکن خصوصی، سه فقره سرقت مغازه، پنج فقره سرقت های به عنف و سه فقره سرقت احشام کشف شد.

به گفته وی 6 دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودروی مسروقه نیز توسط مأموران پلیس آگاهی کشف شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی در این عملیات همچنین موفق به کشف سه فقره وسائل و قطعات کشاورزی، دو فقره سرقت اماکن دولتی و 9 فقره سرقت از منزل شدند.

سرهنگ ساوری به دستگیری سارق حرفه ای وسائل داخل خودرو اشاره کرد و بیان داشت: متهم در تحقیقات تخصصی بعمل آمده به هشت فقره سرقت اعتراف که از تمامی صحنه های سرقت بازسازی صحنه صورت گرفت.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی گلستان تصریح کرد: در این عملیات در مجموع 25 سارق دستگیر و 45 فقره سرقت کشف شد.

وی در پایان ضمن تأکید بر بکارگیری روشهای پیشگیری از سرقت از سوی شهروندان از آنان خواست چنانچه قصد مسافرت در این ایام را دارند حتماً همسایگان مورد اطمینان خود را از برنامه سفر خود مطلع سازند و مراقبت های لازم از وسائل نقلیه خودرو را بعمل آورند.