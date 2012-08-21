پایان مسابقات بدمینتون خردسالان لرستان/ برگزاری مسابقات پینگ پنگ بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از انجام 42 بازی، مهدی مسیبیان، ایمان چوپانی، امیرمحمد شفیع‌پور، امیرحسین چرمیان، حسین گودرزی و امیرمحمد سجادیان از بروجرد و مهدی نوراحمدی از خرم‌آباد به عنوان 7 نفر برتر مسابقات مشخص شدند.

نفرات برگزیده این دوره از مسابقات به رقابتهای کشوری که از چهارم شهریورماه در استان قم برگزار می شود، اعزام خواهند شد.

جوانان و نوجوانان ورزشکار باید در تمامی عرصه‌ها الگو و نمونه باشند

حجت‌الاسلام سید احمد میرعمادی، نماینده ولی فقیه در استان لرستان گفت: جوانان و نوجوانان ورزشکار باید در تمامی عرصه‌ها برای دیگر جوانان و نوجوانان الگو و نمونه باشند.

وی در محفل انس با قرآن که با حضور جمعی از جوانان ورزشکار و به همت اداره کل ورزش و جوانان استان با همکاری تبلیغات اسلامی برگزار شد با بیان اینکه قرآن پاک‌ترین کتاب هستی تاثیر گذار بر قلب انسان است، افزود: ما باید مسیر تلاوت قرآن کریم که همان زبان است را از هرگونه گناه و غیبت پاک کنیم.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اهمیت انس با قرآن گفت: ما باید تا می‌توانیم با قرآن کریم انس بگیریم چرا که این کتاب آسمانی برای تعالی روح و جسم انسان بهترین وسیله است.

فرهاد نیکوخصال، مدیر کل ورزش و جوانان استان لرستان نیز با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره کل گفت: 4 ورزشکار لرستانی دوم شهریورماه برای شرکت در رقابت‌های جودو و دو و میدانی مسابقات پارا المپیک 2012 به لندن اعزام می‌شوند.

مسابقات پینگ پنگ جام رمضان بروجرد پایان یافت

مسابقات پینگ‌پنگ جام رمضان بروجرد با شرکت 43 نفر در قالب 8 تیم به مدت 3 شب برگزار شد.

در پایان این مسابقات جواد خسروی و یاسر پارسا اول و دوم شدند و بابک فتاحی و مهدی صدیق نیز مشترکا به مقام سوم دست یافتند.

در بخش تیمی این رقابت‌ها، تیم تربیت‌بدنی بروجرد متشکل از بابک فتاحی، مهدی صدیق و محمد بریری به مقام اول رسید و تیم‌های جوانان هیات پینگ‌پنگ‌، شهرداری بروجرد، شبکه بهداشت، داروسازی لرستان، مخابرات، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد بروجرد به ترتیب مقام‌های بعدی را کسب کردند.

بنابر این گزارش از سوی هیئت تنیس روی میز شهرستان بروجرد به تیم ها و نفرات برتر این دوره از مسابقات به رسم یادبود کاپ و حکم قهرمانی و جوایزی اهداء شد.

معرفی نفرات برتر مسابقات شطرنج خرم‌آباد

مسابقات شطرنج شهرستان خرم‌آباد با معرفی افراد برتر پایان یافت.

در این رقابت‌ها که با حضور ۴۱ شطرنج‌باز در دو بخش آقایان و بانوان در دفتر هیئت شطرنج خرم‌آباد برگزار شد، در بخش آقایان سامان فرشادی‌فر، فریدون فرشاد، امین چنگایی، سعید جودکی، صابر جهانگیری و سعید بیرانوند به ترتیب اول تا ششم شدند.

همچنین در بخش بانوان نیز مهتاب فلاح‌زاده، فرنوش بیاتی، مرضیه آذردست، مهسا ارجمند و ثنا ملک‌زاده عنوان‌های برتر را از آن خود کردند.