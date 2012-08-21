تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو حمایت از تولیدات داخلی است

به گزارش خبرنگار مهر، ارژنگ عزیزی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه معاونان استانداری اردبیل با تاکید بر شناسایی تولیدکنندگان کالاهای جانشین در استان تصریح کرد: باید واحدهای تولیدی که قدرت تولید کالاهای وارداتی را دارند شناسایی و حمایت شوند تا بخشی از نیازهای وارداتی کشور و استان از این طریق برطرف شود.

وی با اشاره به لزوم حمایت از واحدهای تولیدی کالاهای صادراتی عنوان کرد: حمایت از واحدهای تولیدی کالاهای صادراتی استان سبب می شود که بخشی از نیازهای ارزی کشور رفع شود تا کشور از این طریق به مشکلی بر نخورد.

عزیزی با اشاره به وابستگیهای اقتصادی کشور و استان اضافه کرد: یکی از وابستگیهای شدید اقتصادی کشور در روغن خام است چنانچه بیش از 90 تا 95 درصد روغن خام کشور وارداتی است و این واردات در حالی انجام می شود که استان اردبیل می تواند بخش مهمی از روغن خام کشور را تولید کند.

معاون برنامه ریزی استاندار خواستار شناسایی نقاط ضعف و قوت دستگاه های اجرایی استان در این خصوص شد و ادامه داد: دستگاه های اقتصادی استان باید با شناسایی نقاط ضعف و قوت اقتصادی استان در جهت نقاط قوت گام برداشته و با رفع نقاط ضعف نقشه های دشمنان را غیر اجرایی کنند.

وی با بیان اینکه در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی اقتصاد مقاومتی مورد توجه ویژه کارگروه های اردبیل قرار گرفته است، متذکر شد: قطع وابستگی اقتصادی در این کارگروه ها برنامه ریزی شده است.

به گفته معاون برنامه ریزی استاندار با توجه ویژه به بحث اقتصادی مقاومتی می توان تحریمها و فشارهای اقتصادی را خنثی کرد.

وی با بیان اینکه مباحث اقتصاد مقاومتی در کارگروه های استان مطرح و بررسی شده است، افزود: دشمنان نظام و انقلاب تنها نقطه آسیب پذیری کشور را در مسائل اقتصادی می بینند، بنابراین کارگروه های استان نیز به نوبه خود برای کاهش نقاط آسیب پذیر کشور بر روی اقتصاد مقاومتی متمرکز شده است.