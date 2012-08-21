وزیر ارشاد با اختصاص 1.5 میلیارد تومان به کتابخانه بجنورد موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی از موافقت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تخصیص 1.5 میلیارد تومان و قرار گرفتن در ردیف اعتبارات ملی سال مالی 91 به منظور تکمیل پروژه کتابخانه مرکزی بجنورد خبر داد.

حسین ثابت قدم وحید گفت: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر یک روزه اخیر به شهرستان بجنورد مطالبه حوزه فرهنگ و هنر استان را بررسی و با تخصیص این اعتبار برای تکمیل پروژه یاد شده، موافقت کرده است.

وی افزود: همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست برای ساخت طرح‌های موزه هنرهای معاصر و کتابخانه عمومی بجنورد در طرح جامع معصوم زاده که جزو طرح‌های ملی است از پیش بینی 10 میلیارد تومان در کمیسیون ماده 215 خبرداد.

بهزیستی خراسان شمالی 35 میلیون تومان زکات فطره جمع آوری کرد

مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی گفت: مردم استان بیش از 357 میلیون ریال فطریه خود را به بهزیستی اهدا کردند.

محمدرضا کاظم‌ زاده عنوان کرد: امسال 500 پایگاه ثابت و سیار در سراسر استان برپا شد و در تعطیلات عید فطر 357 میلیون ریال فطریه توسط مردم، درون صندوق‌های بهزیستی ریخته شد.

وی با اشاره به ادامه فعالیت برخی پایگاه‌ها تا پایان هفته افزود: پیش بینی می‌شود همین میزان فطریه نیز تا پایان هفته جمع آوری شود که رشد 15 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

کاظم ‌زاده بیشترین میزان جمع آوری فطریه را در شهرستان بجنورد با 160 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: در شیروان 83 میلیون ریال، اسفراین 32 میلیون ریال، فاروج 25 میلیون ریال، مانه و سملقان 22 میلیون ریال، جاجرم 20 میلیون ریال و گرمه 15 میلیون ریال فطریه برای مددجویان بهزیستی جمع‌آوری شده است.

شکارچی متخلف کبک در جاجرم دستگیر شد

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از دستگیری شکارچی متخلف کبک در حوزه شهرستان جاجرم خبر داد.

حسین آبسالان عنوان کرد: ماموران یگان حفاظت اداره محیط زیست جاجرم طی گشت و کنترل در حوزه استحفاظی شهرستان جاجرم در محلی بنام کوه کبابا موفق به دستگیری یک نفر شکارچی متخلف شدند.

وی افزود: از این شکارچی متخلف پنج قطعه کبک، یک قبضه اسلحه دولول، 30 عدد فشنگ و یک دستگاه موتور سیکلت 185 سوزوکی کشف و ضبط و متهم به همراه پرونده متشکله جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد.