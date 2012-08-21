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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۴۶

در هفته دولت سال جاری/

258 طرح عمرانی در خراسان شمالی به بهره برداری می‌رسد

258 طرح عمرانی در خراسان شمالی به بهره برداری می‌رسد

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری خراسان شمالی گفت: در هفته دولت سال جاری 258 پروژه و طرح عمرانی در استان به بهره برداری می‌رسد.

احمد رضا عفتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفته دولت در خراسان شمالی 258 طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر 54 میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد.

وی افزود: این طرح‌ها شامل آبرسانی به روستاهای استان، گازرسانی با 24 روستا، پروژه‌های آبخیزداری و آبخوان داری، ساختمان‌های دهیاری، آسفالت معابر و راه‌های روستایی، پارک‌های کودک در روستاهای استان و ... هستند.

عفتی افتتاح 3 ساختمان دانشگاهی در مرکز استان را از جمله پروژه‌های افتتاحی در هفته دولت ذکر کرد و افزود: ساختمان دانشکده علوم انسانی، ساختمان شماره 2 دانشکده فنی و مهندسی و نیز ساختمان سلف سرویس دانشگاه دولتی بجنورد از جمله طرح‌های عمرانی هستند که در مجموع با زیربنای حدود 6 هزار و 900 مترمربع و با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد و 300 میلیون تومان احداث شده‌اند.

وی تصریح کرد: در سال 90 در مجموع برای هزار و 604 پروژه از محل اعتبارات ملی و استانی اعتبار تعریف شده بود که از این تعداد برخی در هفته دولت و تعدادی نیز در هفته دفاع مقدس و دور چهارم سفر ریاست جمهوری به خراسان شمالی به بهره برداری می‌رسند.

کد مطلب 1677644

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