دخالت خارجی مانع اصلی حل بحران سوریه/ تاکید بر لزوم آغاز گفتگوی ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی و تلویزیون سوریه، کنفرانس مطبوعاتی هیئت اعزامی دولت سوریه به روسیه در مسکو پس از پایان رایزنی ها با مقامات بلندپایه روس لحظاتی پیش برگزار شد.



علی حیدر وزیر آشتی ملی سوریه در این کنفرانس گفت : وزارت آشتی ملی برای جلوگیری از دخالت خارجی تاسیس شده است.



وزیر آشتی ملی سوریه تصریح کرد : گفتگو تنها راه خروج سوریه از بحران کنونی است و هیچ یک از سوریها را از روند آشتی کنار نخواهیم گذاشت.



قدری جمیل معاون نخست وزیر سوریه در امور اقتصادی نیز گفت گفتگو از جولای 2011 مطرح بوده است.



جمیل به کارشکنی غربی ها و متحدانشان در برابر حل مسالمت آمیز بحران سوریه اشاره کرد و اظهار داشت : هر وقت ما به آشتی نزدیک شدیم، دخالت خارجی هم افزایش یافت.



وی با بیان اینکه سرازیر شدن گروههای مسلح مانند القاعده به سوریه افزیاش یافته است، خاطر نشان کرد غرب هیچ جدیتی برای حل بحران سوریه ندارد.



جمیل با تاکید بر مخالفت با هرگونه دخالت خارجی گفت : گریزی از روند سیاسی فراگیر برای آشتی ملی وجود ندارد.



این مقام سوری خاطر نشان کرد : رویکرد سوریه، حرکت به سمت شرق برای تقویت روابط اقتصادی و سیاسی است.



وی، تحریمهای آمریکا و اروپا علیه ملت سوریه را ظالمانه، غیرقانونی و یکجانبه دانست که انرژی ملت این کشور را هدر می دهد.



جمیل تصریح کرد : دخالت خارجی مشکل اصلی در عملیات حل بحران سوریه از راه مسالمت آمیز است. دولت سوریه برای ایجاد روزنه ای برای خروج از وضعیت فعلی تحت شعار آشتی ملی تلاش می کند.



معاون نخست وزیر سوریه گفت : همه باید بدون وضع پیش شرط به میز گفتگوها برگردند، اصول گفتگو، مخالفت با دخالت خارجی و نفی خشونت است.



وی خاطر نشان کرد : ملت سوریه خواهان پایان یافتن بحرانی است که سبب خونریزی شده است.



به گفته وی، تهدید آمریکا به دخالت نظامی در سوریه در چارچوب بازی تبلیغاتی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری است و این کشور نمی تواند تهدید خود را عملی کند.



جمیل گفت این ملت سوریه است که سرنوشت خود را تعیین می کند و با دخالت خارجی در امور خود مخالف است.