نماز در ایجاد و حفظ شخصیت سالم مذهبی افراد جامعه نقش دارد

حجت الاسلام سید ابوطالب حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توجه دادن جوانان به نماز احساسات مذهبی را اقناع، تمایلات طبیعی، هواهای نفسانی را مهار و رفتار آنان را تحت کنترل در می آورد.

وی همچنین اظهارداشت: نماز عمده ترین فریضه مذهبی است که در فرآیند اجتماعی شدن، افکار، نگرش و رفتارهای مذهبی کودکان و نوجوانان را تحت تاثیر قرار می دهد.

رئیس ستاد اقامه نماز گیلان گفت: اگر نماز در رفتار و کردار فرزندان جامعه نهادینه شود، به یقین قدم اساسی برای تربیت دینی آنها برداشته شده است.

وی با بیان اینکه نماز کامل ترین و زیباترین شیوه نیایش و پرستش است، افزود: ساختار نماز به گونه ایست که برترین حالات و کلمات برای ارتباط گفتاری و رفتاری در آن فراهم آمده است.

حجازی ادامه داد: نماز آثار و کارکردهای بسیاری در زندگی مادی و معنوی و نیز دنیوی و اخروی بشر دارد و همینطور می توان از مسیر نورانی این فریضه مهم به سعادت واقعی و حقیقی دست یافت.

وی یادآورشد: از نقش تربیتی نماز نمی توان غافل شد زیرا نماز تاثیر شگرفی در تربیت آدمی دارد و مراقبت بر آن این تاثیر را دو چندان می سازد.