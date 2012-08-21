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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۱۹

ابراهیمی فلاح:

معرفی برگزیدگان مسابقات قرآن شهرستان البرز

معرفی برگزیدگان مسابقات قرآن شهرستان البرز

قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان البرز گفت: هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه ماه مبارک رمضان شهرستان البرز با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیمی فلاح عصر سه شنبه در مراسم اختتامیه هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم که در محل آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری کوثر برگزار شد اظهارداشت: هفتمین دوره مسابقات قرآنی به همت کانون قرآن و نهج البلاغه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان البرز در رشته های مختلف برگزار شد.
 
وی ضمن قدردانی از فعالیت ها و تلاشهای صادقانه مسئول کانون قرآن و نهج البلاغه مجتمع فرهنگی و هنری کوثر در امر آموزش و پروش قرآن بیان کرد: از ضروریات بسیار مهم در زندگی هر فرد مسلمان، توجه به قرآن و آموزه های دینی و ترویج فرهنگ قرآنی در بین جوانان و نوجوانان و خانواده ها به عنوان رکن اصلی یک جامعه است.
 
در هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم 94 نفر از دو گروه سنی نوجوانان و بزرگسالان در رشته های اذان، ترتیل و قرائت شرکت کرده بودند که در پایان محمد رحمتی، علی غلامی، احمد عبدالهی، امیر حسین خانی، مراد رفعتی و جواد گنجی به عنوان نفرات برتر رشته های مختلف انتخاب شدند.
 
کد مطلب 1677653

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