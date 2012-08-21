معرفی برگزیدگان مسابقات قرآن شهرستان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیمی فلاح عصر سه شنبه در مراسم اختتامیه هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم که در محل آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری کوثر برگزار شد اظهارداشت: هفتمین دوره مسابقات قرآنی به همت کانون قرآن و نهج البلاغه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان البرز در رشته های مختلف برگزار شد.

وی ضمن قدردانی از فعالیت ها و تلاشهای صادقانه مسئول کانون قرآن و نهج البلاغه مجتمع فرهنگی و هنری کوثر در امر آموزش و پروش قرآن بیان کرد: از ضروریات بسیار مهم در زندگی هر فرد مسلمان، توجه به قرآن و آموزه های دینی و ترویج فرهنگ قرآنی در بین جوانان و نوجوانان و خانواده ها به عنوان رکن اصلی یک جامعه است.

در هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم 94 نفر از دو گروه سنی نوجوانان و بزرگسالان در رشته های اذان، ترتیل و قرائت شرکت کرده بودند که در پایان محمد رحمتی، علی غلامی، احمد عبدالهی، امیر حسین خانی، مراد رفعتی و جواد گنجی به عنوان نفرات برتر رشته های مختلف انتخاب شدند.

