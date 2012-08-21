190 اکیپ ماشین آلات راه و شهرسازی به مناطق آسیب دیده اعزام شده اند

اروجعلی علیزاده عصرروز سه شنبه در جمع مدیران که در محل سالن اجتماعات فرمانداری اهر برگزار شد بر اهتمام جدی دو دستگاه راه و شهرسازی و بنیاد مسکن بر بازسازی مناطق آسیب دیده خبر داد.

وی گفت: مأموریت بسیار سنگین به عهده وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن گذاشته شده که باید با بسیج کلیه امکانات ادارات متبوع در سطح استان زمینه را برای تسریع در عملیات اجرایی این طرح فراهم نمائیم.



مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی گفت: هم اکنون در زلزله اخیر 304 روستا در آذربایجان شرقی آسیب دیده که از این تعداد 70 روستای آن نیاز به تخریب و آواربرداری کامل دارد و سایر اماکن نیز ضرورت دارد به جهت وضعیت منطقه و کم دوام بودن اماکن بازسازی کامل صورت گیرد.

وی مدت زمان محدود و آغاز فصل سرما را در منطقه ارسباران یکی از مشکلات منطقه برشمرد و با اشاره به محدودیت زمانی اظهار امیدواری کرد با همراهی و همدلی و کار شبانه روزی بتوانیم در راستای منویات مقام معظم رهبری در این راستا گامهای عملی برداریم و با تکمیل و ساخت به موقع خانه های روستایی زمینه رفاه و آبادانی و رضایتمندی مردم شریف و زلزله زده ارسباران را فراهم نمائیم.

علیزاده گفت: تلاش خواهیم کرد با اتخاذ تدابیر لازم و هماهنگی و همراهی ضمن حل مشکلات اجتماعی در کمترین زمان ممکن با برنامه زمانبندی گامهای عملی برداریم.

وی بااشاره به امکانات و ماشین آلات موجود از تمامی ادارات و نهادها و بخش خصوصی خواست در جهت کمک به زلزله زدگان و تسریع در ساخت سرپناه مناسب برای زلزله زدگان در تأمین ماشین آلات مورد نیاز ستاد بازسازی این ستاد را یاری نمایند.