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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۲۲

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حمله بی رحمانه عوامل آل خلیفه به مراسم تشییع یک شهید در المحرق

حمله بی رحمانه عوامل آل خلیفه به مراسم تشییع یک شهید در المحرق

یک رسانه عربی لحظاتی پیش از حمله نیروهای امنیتی آل خلیفه با گازهای سمی به مراسم تشییع یکی دیگر از شهدای انقلاب مسالمت آمیز مردم بحرین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی المنار لبنان لحظاتی پیش گزارش داد نیروهای امنیتی آل خلیفه با گازهای سمی به مردم شرکت کننده در مراسم تشییع شهید حسام الحداد حمله ور شدند.

این گزارش می افزاید نیروهای امنیتی آل خلیفه به طور گسترده از گازهای سمی در حمله به مردم شرکت کننده در مراسم تشییع شهید الحداد در شهر المحرق استفاده می کنند.

کد مطلب 1677659

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