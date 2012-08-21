حمله بی رحمانه عوامل آل خلیفه به مراسم تشییع یک شهید در المحرق

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی المنار لبنان لحظاتی پیش گزارش داد نیروهای امنیتی آل خلیفه با گازهای سمی به مردم شرکت کننده در مراسم تشییع شهید حسام الحداد حمله ور شدند.



این گزارش می افزاید نیروهای امنیتی آل خلیفه به طور گسترده از گازهای سمی در حمله به مردم شرکت کننده در مراسم تشییع شهید الحداد در شهر المحرق استفاده می کنند.