آمريكا در دهه هفتاد به ايران پيشنهاد اجراي پروژه مشترك غني سازي اورانيوم با پاكستان داده بود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي thestatesman درهند، دولت آمريكا اسناد طبقه بندي شده اي را منتشر كرده است كه نشان مي دهد مقامات ارشد دولت جرالد فورد رئيس جمهور اسبق آمريكا از جمله هنري كيسينجر وزير امور خارجه وقت، دونالد رامسفلد وزير دفاع و ديك چني معاون فعلي رئيس جمهور، در دهه 1970ميلادي به شاه ايران پيشنهاد كرده بودند براي برنامه غني سازي اورانيوم با پاكستان همكاري كند و پروژه هسته اي مشتركي را با اين كشور اجراكند.

واشنگتن پست در ادامه افزوده است : چني ، رامسفلد و ولفوويتز درحال حاضرتمايلي براي گفتگو در اين باره ندارند اما كيسينجر به اين روزنامه گفته است كه ايرانيان درزماني كه شاه زمام امور را برعهده داشت متحد آمريكا بودند و اين يك داد و ستد بازرگاني بوده است. كيسينجر مي گويد:"ما با آنها در مورد اين مساله كه روزي به سوي تسليحات هسته اي گام بردارند صحبتي نكرديم" .

"جوزف سيرينسيونه"Joseph Cirincione متخصص منع تكثير سلاحهاي هسته اي در مؤسسه صلح كارنگي نيز مي گويد :" آيا ايرانيان به خاطر ندارند كه مقامات دولت فورد اين مساله را گفته اند؟ بلي ، قطعاً ايرانيان اين مساله را به خاطر مي آورند و بدترين ايده قابل تصور اين است كه دولت فورد پيشنهاد كرده است كه ايران كارخانه باز فرآوري مشتركي را با پاكستان بسازد و اين كاملاً غير قابل باور و شگفت انگيز است كه همان افراد و بازيگراني كه روزي چنين اظهاراتي را گفته اند امروز كاملاً با ايران از در مخالفت بر آمده اند".

در اسنادي كه روزنامه واشنگتن پست منتشر كرده هدف از اين پيشنهاد آمريكا نظارت بيشتر فعاليت هاي هسته اي درخاورميانه و متمركز كردن آن در يك منطقه بوده است .